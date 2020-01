Svozil v Baníku: Je to úleva. Nepřišel jsem dlouho sedět na lavičce | iSport.cz

„Chtěli jsme ho, protože mluví, komunikuje, je to organizátor. A my tady máme hráče, kteří se spíš soustředí na sebe a neovlivňují tolik ty druhé. Navíc je to typ konstruktivního stopera, který by nám v tom mohl pomoct. Prochy je sice taky konstruktivní, ale my potřebujeme, aby měl stoper dobrou i defenzivní fázi. To od Jardy čekám, protože s tou nejsem spokojený. Proti Brnu jsme měli dobrý úvod, ale pak se zase objevila nedůslednost a ledabylost. Projevila se na nich sice únava, soupeř byl živější, ale měli jsme zápas dostat aspoň do penalt. A jestli je v tuhle chvíli někdo z obránců nyní navíc? O těchto věcech se samozřejmě bavíme, ale nechtěl bych to teď moc komentovat.“