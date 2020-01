Velký rozhovor s Chovancem: Sudí s Berbrem neřeším, fotbal je čistý! | iSport.cz

Během podzimní části FORTUNA:LIGY budil Jozef Chovanec emoce. Povětšinou negativní. Jeho podřízení chybovali až příliš, mluvilo se o neregulérnosti soutěže, tvrdou kritiku schytal, že se na zápase Vyšehradu nechal vidět s kontroverzní postavou českého fotbalu Romanem Rogozem, mediálně téměř nevystupoval. Nejen k těmto momentům se vyjadřuje v obsáhlém interview.

Jak hodnotíte podzimní výkony rozhodčích?

„Před rokem a půl jsem nastoupil do funkce s nějakými předsevzetími, polovina se jich naplnila, polovina ne. I vzhledem k výkonnosti rozhodčích, která nebyla vždy dobrá. Na podzim byly ze strany sudích kvalitní zápasy, ale i takové, kdy jsem byl zaražený.“

Buďte konkrétní.

„U některých zkušenějších rozhodčích nebyla výkonnost na takové úrovni, jakou bych si představoval. A samozřejmě to extempore… Ranilo mě úplně nejvíc.“

Myslíte podivný výkon a pohyb sudího Jiřího Houdka, který čelil podezření, že zápas Olomouce s Českými Budějovicemi pískal opilý?

„Přesně tak. Profesně selhal. Nebyl připravený. Z toho jsem byl zklamaný. Po zápase se k tomu postavil chlapsky. Řekl, co bylo příčinou.“

Tvrdil, že má specifický styl a že mu to komise vyčítá. Věříte mu?

„Nemám důvod mu nevěřit. Nejsem člověk, který vidí za vším všechno. Rozhodčím věřím a stojím za nimi. Řekl jsem jim to na začátku a nemíním z toho ustupovat. Z druhé strany to pro mě je zklamání, jelikož to ovlivňuje celkově pohled na rozhodčí. Vrátilo se to zase někam zpátky. Myslel jsem, že něco takového se už nemůže opakovat. Byla to profesionální nepřipravenost. My jsme servisem pro kluby. A jak potom vypadáme? Jsem za to zodpovědný, zároveň se k tomu otevřeně stavím, že tímto způsobem tedy ne.“

Jste šéfem komise. Vnímáte to zároveň jako svou chybu a své selhání?

„Moje chyba… (zamyslí se) Je to na mě podraz. Podpásovka nejen na mě, ale na