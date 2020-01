Berbr: Nejmocnější? Že se mě bojí, je trochu správně. Dal bych se na dvojku | iSport.cz

Potřetí se vás ptáme: jste nejmocnější?

„Myslím, že ne. Podle mě je to předseda.“

Opravdu?

„Opravdu. K předsedovi se vždy dostane nejvíce informací a o největším množství věcí rozhoduje.“

K předsedovi se dostane vážně víc informací než k vám, který jste s prostředím totálně srostlý? Na rozdíl od něj.

„Já vím, ale vy mluvíte o informacích, které kolují bokem a dost často jsou naprosto vymyšlené. Ale asociace funguje na naprosto relevantních informacích a těch se nejvíce sbíhá vždy u předsedy.“

Myslíte politické, ekonomické?

„Všechny možné, tyhle, sportovní, ekonomické, politické.“

Deník Sport se nenechá zviklat a dává vás na první místo. Vy byste se tedy dal na druhé?

„Ano, dal bych se na dvojku.“

Když tu vládl Pelta, tak bych vám to i věřil, protože on byl silnější hráč než pan Malík.

„Vy Malíka vnímáte možná takto, protože přišel z jiného prostředí, z civilní sféry, tomu rozumím. Peltu vnímáte 30 let, proto to tak pocitově působí, ale já říkám, že po roce je předseda v tomto prostředí vždy nejsilnější osoba.“

Jaký máte vztah s Malíkem?

„Lidský i pracovní velmi dobrý.“

Lidský znamená, že chodíte na pivo?

„Ne, lidsky pro mě znamená, že se spolu umíme bavit i o jiných věcech, než je fotbal.“

A kdo fakticky rozhoduje?