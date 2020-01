TOP mocní v českém fotbale: vládce Berbr ubral, překvapení ze Slavie | iSport.cz

O úterní fotbalovou parádu nemohl přijít ani agent Pavel Paska, do jehož stáje patří například Patrik Schick • Karel Kopáč (Blesk)

POŘADÍ NA 10. - 1. MÍSTĚ | Mají kanceláře asi tak tři metry od sebe. V té větší sedí fotbalový předseda Martin Malík, v menší místopředseda Roman Berbr. Podle deníku Sport by si to však měli prohodit. Značka RB totiž papírového vládce svým vlivem převyšuje, a proto deník Sport potřetí za sebou zvolil kontroverzního funkcionáře do čela žebříčku TOP mocných v českém fotbale. Jeho nadřízeného vidí podle pořadí v prémiové sekci článku o dost níž. Projděte si pořadí na prvních deseti místech.

Oni dva, Malík a Berbr, svůj pracovní vztah popisují velmi podobně. Většinou se prý shodnou, a když ne, tak se nakonec stejně dohodnou. Fotbalové zákulisí ovšem nezřídka říká něco jiného: skutečným a pevným vládcem Strahova je Roman Berbr. Jak vypadá spolupráce těchto dvou mužů?

„Martina považuju za jednoho z nejlepších předsedů. Nechodíme spolu do sporů. Když máme jiný názor, vyřeší to pondělní porada,“ říká Berbr. „My si opravdu rozumíme.“

Malík mluví podobně. „Jsme na sebe zvyklí a víme, co od sebe můžeme čekat. Mám jeho respekt,“ tvrdí.

Někteří lidé z fotbalového prostředí by se těmto větám zasmáli. Prudce nesouhlasí. Jejich autentické hlasy, bohužel pouze pod příslibem anonymity, jsou tyto:

„Vládne tam Berbr. Naprosto.“

„Berbr je válec.“

„Jednou šel Malík s tím, že by něco chtěl, za Romanem. Za chvíli se vrátil, pokrčil rameny a řekl: Tak to nejde. A takhle to tam chodí.“

Ale pozor, jsou zase jiní, kteří tento pohled upravují. Jeden z nich, dobře znalý prostředí, tvrdí toto: „Souhlasím s tím, že hierarchie je obrácená. Ale určitě ne až tak, že Berbr je válec a Malík loutka. Vážně ne, rozhodně žádný válec. Jsou každý hodně jiný, ale polarizované to není. Malík není peltovský typ a nemá potřebné charisma, ale ten vztah je v podstatě téměř rovnocenný. Podstatné je, že každé pondělí se schází na Strahově pět lidí a ti společně rozhodují. Není to žádná one man show.“

Těch pět lidí se oficiálně nazývá Vedení a tvoří ho kromě Malíka a Berbra