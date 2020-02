Jílek už opět cepuje Spartu. Pustili ho z karantény, pak měl emotivní proslov | iSport.cz

PŘÍMO Z MARBELLY | Když na začátku minulého týdne odjížděl s mužstvem do Španělska, takový průběh herního soustředění si rozhodně nepředstavoval. Trenéra Sparty Václava Jílka uzamkla viróza do čtyřdenní karantény, do tréninkového procesu se zapojil až v neděli. Co svým svěřencům v emotivním proslovu řekl?

Slunečné počasí, teplota nad hladinou dvaceti stupňů. Dlouho měli sparťané v Marbelle ideální podmínky k přípravě na jarní část sezony. Až v úterý dopoledne se ochladilo, přímořské letovisko zahalila mlha.

Přesto na dopoledním tréninku Letenských nepanovala chmurná nálada. Naopak. S hráči totiž byl na hřišti i jejich kouč. Václav Jílek musel vinou virózy vynechat hned čtyři dny. Ve dvou z nich hráli Pražané přípravné zápasy, zbylé tréninky měli na povel asistenti Jiří Saňák a Michal Horňák.

„Musím říct, že první dva dny se nedalo dělat nic. To nešlo vůbec. S horečkami se toho obecně moc udělat nedá. Něco jsem si naplánoval, chvilka práce, ale po půl hodině mozek přestával fungovat,“ popsal zkušený kouč v rozhovoru pro server iSport.cz.

Středa, čtvrtek, pátek, sobota. Tyhle všechny dny strávil letenský kouč uzavřený na pokoji. V přísné karanténě. Jakmile se v neděli vrátil do běžného procesu, předstoupil před celé mužstvo s emotivním proslovem.

„Moc mě mrzí, že jsem s vámi nemohl být. Že jsem vám nemohl pomoci v zápasech i trénincích. Věřím, že nyní společně všechno zvládneme,“ slyšeli hráči upřímná slova z úst svého šéfa.

Apel na společnou práci

Do konce španělského bloku zbývají ještě čtyři dny, v pátek večer výprava nabere směr Praha. „Z mého pohledu je to velká komplikace. Měli jsme nějak naplánovaný objem práce, videorozbory, pohovory s hráči. To se z důvodu nemoci nemohlo uskutečnit. Je to hodně nepříjemné,“ uvědomuje si Jílek.

Přesto se nehroutí. Svým hráčům zdůraznil, že je s jejich prací navzdory své zdravotní indispozici spokojený. „Říkal jsem klukům, že nyní musíme maximálně využít každý den, který nám na kempu zbývá. Zároveň jsem hráče chválil za přístup ve druhém zápase. Za to, jak to zvládli. Je třeba se od toho odpíchnout a některé věci zlepšit. Z mé strany to byl hlavně apel na společnou práci,“ vysvětlil kouč.

V úterý dopoledne už byl znovu v plné síle. Během taktického tréninku energicky gestikuloval k hráčům, vysvětloval jim jednotlivé pokyny. Po nemoci ani stopy, zkrátka znovu žil s týmem.

„Nenašel jsem mužstvo v jiném stavu, hráči pracovali dobře. Moje přítomnost může být nový impuls. Přece jen, když je na tréninku hlavní trenér, je to něco jiného. Odezva od hráčů je výborná,“ pochvaluje si Jílek.

Až ve čtvrtek půjdou rudí do generálky proti Malmö (16.00), budou už mít trenéra na svém místě u postranní čáry.