Jeřábkův boj v Teplicích. Zvažuje výpověď smlouvy, zatím je v béčku | iSport.cz

Za půl roku mu končí smlouva a FK Teplice mu s předstihem nabídly její prodloužení. Šestadvacetiletý Michal Jeřábek to s díky odmítl. Klub jej za to v prosinci přeřadil do béčka. Podle České asociace fotbalových hráčů (ČAFH), tedy jakýchsi odborů, to odporuje platným předpisům FIFA i FAČR a stoper kvůli tomu může bez sankcí jednostranně vypovědět smlouvu. Hráč podle informací iSport.cz dnes odpoledne zaslal na Stínadla upozornění, že tento krajní krok zvažuje.