Masopust po výhře Slavie: Stále si zvykáme. Hrajeme o poslední fleky | iSport.cz

O prvním vítězství v přípravě na jarní část FORTUNA:LIGY rozhodla Slavia v duelu s Valerengou v závěrečné desetiminutovce. „Sešívané“ sice už v 8. minutě poslal do vedení Masopust, ale celek z Osla srovnal na konci první půle z penalty. Nerozhodný stav 1:1 vydržel až do 81. minuty, kdy Zelený uklidil na zadní tyči do sítě přihrávku Nicolae Stancia. Pojistku na 3:1 přidal v nastavení Provod.

„Byl to zajímavý zápas proti dobrému soupeři. Skvěle jsme vstoupili do prvního poločasu, kdy jsme chtěli dodržovat presink, držet míč a rychle vsítit branku, což se také povedlo. Pak mi ale přišlo, že jsme byli na hřišti maličko unavení a v závěru jsme si nechali dát branku na 1:1. V druhé půlce jsme to pak lehce prostřídali, přišli čerství hráči, a nakonec zápas zlomili na naši stranu,“ zhodnotil utkání Ibrahim Traoré pro klubový web.

„S výsledkem určitě spokojení jsme. Konečně jsme také dali nějaké góly. S výkonem úplně ne. Není to ještě ono, stále si na sebe zvykáme. Určitě je ale pozitivní, že se to lepší,“ uvedl po zápase Masopust, který otevřel gólový účet utkání. „Po dlouhé době jsem dal v přípravném zápase gól, který hráči vždy trochu zvedne sebevědomí,“ těšilo ho.

Slavii čekají v závěru přípravy ještě dva zápasy, v nich bude vrcholit boj o základní sestavu. V pátek od 11 hodin změří síly v souboji o třetí místo na Atlantic Cupu s dánským Brondby, v sobotu pak od 21 hodin vyzvou švédské Hammarby. „Nějakou hráčskou osu už asi trenéři mají v hlavě. Řekl bych, že teď se hraje už o ty poslední fleky. Každý se chce trenérům předvést a dává do toho maximum,“ podotkl Masopust.