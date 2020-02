Šádek o druhé éře s Vrbou: Super frajer. Ale jako rozvedené manželství | iSport.cz

Proč to mezi vámi a Pavlem Vrbou už nebylo takové jako v první éře?„Samozřejmě to poznamenal jeho odchod z Plzně po prvním angažmá. A pak jsme taky oba šli svou cestou, změnili jsme ve svých životech spoustu věcí. Já Pavla opravdu strašně uznávám, je to výborný trenér i fajn chlap, ale už to zkrátka nebylo ono. V jeho prvním období si troufnu říct, že jsme byli kamarádi, ale ve druhém období už jsme byli kolegové v práci v rovině ředitel-trenér. A to je zásadní rozdíl. Naše přátelství už se nepodařilo úplně obnovit, což bylo logické vzhledem k tomu, co se stalo a čím jsme si potom prošli. Pavel je z mého pohledu super frajer, úspěšný trenér, Plzeň už možná takhle úspěšného trenéra mít nikdy nebude. Ale náš vztah byl narušený odchodem, každý jsme se mentálně maličko přenastavili. Přirovnal bych to k rozvedenému manželství, v němž se ten pár po letech vrátí k sobě. To taky přece nemůže být jako poprvé – a úplně stejné to bylo u nás. Navíc když jste úspěšný, spoustu věcí člověk skousne jinak, vztah se ale pozná až v těžších obdobích. A tady jsme maličko naráželi, úplně jsme nesdíleli na všechno stejný názor.“

Dotklo se ho třeba, že mu v případě neúspěchu v zápase Ligy mistrů na hřišti CSKA Moskva na podzim 2018 hrozilo odvolání?

„To jsou takové ty subjektivní pocity trenérů. Zápas předtím jsme vyhráli 1:0 na Baníku a musím přiznat, že situace u nás byla napjatá. Ale nikdy nedošlo k tomu, že by někdo trenérovi vyjádřil nedůvěru. Pavel ten pocit měl, protože napětí bylo zřejmé, patrné. Ale nešlo o výsledky, spíš o herní projev, který byl takový už delší dobu. Žádný trenér nemá rád, když v takové chvíli začnete hodnotit a bilancovat jeho práci. Nebylo to nastavené tak, že kdyby to na CSKA dopadlo špatně, byl by Pavel vyhozený. Já jsem mu na začátku naší druhé etapy řekl, že je to trenér, který s ohledem na to, co odvedl pro Plzeň, se vyhodit nedá. Že bych si to nikdy nepřál a že si myslím, že se to ani nikdy nestane. Vždy by muselo jít o dohodu, domluvu, která je hodná klubu i jeho jména, vztahu, který byl mezi Plzní a Pavlem.“