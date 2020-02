Důchod? Limberského čeká sekačka, Hubníka marketing, vtipkoval Šádek | iSport.cz

Je to už takový kolorit, na herním soustředění, ať už v zimě nebo v létě, Viktoria obvykle oznámí prodloužení spolupráce s několika hráči. Tradice zůstala zachována i letos, ve španělské Esteponě se upsali Viktorii záložníci Lukáš Kalvach a Dominik Janošek až do června 2023. Zato zadáci David Limberský s Romanem Hubníkem, kterým shodně končí smlouva po této sezoně, nic.

„Mám s nimi mimořádný vztah, nemusím s nimi hrát žádnou hru. Smlouvu s hráči zpravidla prodlužuju rok před jejím vypršením, ale v případě těchto dvou exemplářů ať už z osobních, nebo i sportovních důvodů jsem si řekl, že mi na to stačí duben květen,“ říká k tomu generální manažer klubu Adolf Šádek.

Na jaře tedy nebudou oba veteráni bojovat pouze o 2. místo a vítězství v MOL Cupu, ale i o svou budoucnost v západočeském klubu, s kterým jsou dlouhodobě spjatí. Limberský je služebně vůbec nejstarším hráčem na soupisce, valí už dvanáctou sezonu v řadě. Hubník přišel do Plzně před sedmi lety. Limberský letos oslaví sedmatřicáté narozeniny, Hubník je o rok mladší.

„Jejich věk pro mě není překážkou,“ tvrdí nicméně šéf. „Když trenér Guľa vyhodnotí, že jsou prospěšní pro tým a to, co chce hrát, bude mi to trvat s Hubňou šestnáct vteřin a s Limbou asi třináct, abych se s nimi dohodl na nové smlouvě.“

Ta by každopádně byla určitě poslední a zřejmě pouze na další ročník.

„Mohli by hrát v deseti klubech české ligy s přehledem ještě další dva roky, záleží i na nich,“ připomíná Šádek, že Plzeň má maximální ambice i nároky.

„U Hubni z rodinných důvodů a u Limby, zda po všem, čeho dosáhl, ještě najde vnitřní motivaci pracovat dál. Jaro bude o tom, jak to navnímá trenér a jak hráči, protože pro ně to bude doopravdy daleko náročnější. Sami musí cítit, jestli mají koule ještě na další sezonu, protože na tři už to upřímně není.“

Zásluhy ani sentiment nebude brát Šádek každopádně v potaz. „Musí to být prospěšné pro klub,“ zdůrazňuje. „Kdyby to mělo být tak, že jim dám důchod, tak Limbu hodím na sekačku a Hubňu někam do marketingu, když to řeknu s nadsázkou. Ale fotbal je hrát nenechám, protože potřebuju, aby byli přínosem na hřišti a pro kabinu. Jinak tam být nemůžou.“

