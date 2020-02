Everton s Lukakem, pak Třebíč. Asi to tak mělo být, říká posila Plzně Staněk | iSport.cz

Je dalším z řady odchovanců Sparty, který místo uplatnění se v mateřském klubu posílil přímou konkurenci. „Každý někde fotbalově začal, Sparta mi dala hodně, byl jsem tam od žáků až vlastně po A-mužstvo. Vzpomínám na ni jen v dobrém,“ říká Jindřich Staněk.

Je to jen náhoda, že je v Plzni tolik hráčů, kteří prošli Spartou?

„Nevím, takhle to ve fotbale chodí, hráči kluby mění. Rivalita mezi oběma kluby samozřejmě je. Jestli Sparta někde dělá chybu, bych nechtěl komentovat. Spíš je to o tom, že Sparta vychovává hodně hráčů, a pokud se v ní neprosadí, těží z toho pak i jiné kluby. A není to jen věc Sparty, podobně je na tom ve světě třeba Ajax.“

Než jste odešel do Evertonu, do áčka Sparty jste už nakukoval. Neměl jste být trpělivější a počkat si na šanci?

„Nevím. Dostal jsem příležitost odejít do Anglie, tenkrát jsme to hodně probírali s Luďkem Mikloškem a pro mě to byla obrovská výzva, velká šance. Řekl jsem si, že není na co čekat a zkusil jsem to. Toho, že jsem odešel tak brzo, nelituju, ostatní jsou jen kdyby. Možná, že pokud bych zůstal, chytal bych druhou ligu dřív, možná i první, ale rozhodl jsem se jinak.“

Bylo to dobrý krok?

„Hodně jsem se tam toho naučil, včetně jazyka. Poznal jsem jinou mentalitu lidí, jiný přístup k fotbalu. Premier League je úplná top, viděl jsem, jak to v jejím klubu chodí. Hrál jsem a trénoval s výbornými fotbalisty, jako jsou Gareth Barry, Romelu Lukaku, byl tam i Samuel Etoˈo. Byl jsem třetí brankář, takže jsem byl na každý zápas s nimi na hotelu, v tomhle to pro mě bylo neskutečné. Jestli to byl dobrý krok, nevím, každopádně zkušenost obrovská. Začal jsem bydlet sám, i to mi dalo do života hodně. Fotbalově i osobnostně mi to otevřelo oči.“

Ovlivnil vaše angažmá v Evertonu hodně nešťastný debut, v němž jste udělal několik chyb?

„Nad tím jsem hodně přemýšlel a myslím si, že ano.