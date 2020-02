Řežba Plzně s Krasnodarem! Zranění Čermise je kaňkou, zoufá si Řezník | iSport.cz

PŘÍMO Z ESTEPONY | Závěr soustředění, nejtěžší soupeř, přesto vítězství. Plzeň si poradila s ruským Krasnodarem po divokém průběhu 4:3 a vypadá to, že na začátek jarní části FORTUNA:LIGY je skvěle vyladěná. „Doufám, že prvky, na kterých jsme pracovali, přeneseme do ligy. Snad nám to bude fungovat a budeme vítězit,“ pronesl po čtvrtém vítězství v Esteponě krajní obránce Radim Řezník. Viktoria vstoupí do ligy příští neděli v Opavě. Ovšem dost možná bez kreativního středopolaře Aleše Čermáka, který se v generálce zranil.

Jaké je vaše hodnocení zápasu s Krasnodarem?

„Padlo dost branek, setkali jsme se velmi dobrým soupeřem, který má v kádru kvalitní fotbalisty. Myslím, že z naší strany to byl dobrý zápas. Začali jsme solidně, vstřelili dvě branky. Škoda byla, že jsme nedali na 3:0, jelikož tam měl šanci Kaji (Kayamba). Bohužel takřka vzápětí jsme inkasovali. O poločase jsme si něco řekli, hlavně abychom zůstali aktivní. Jenže jsme do druhého poločasu vstoupili takovou penaltou… Ruka asi byla, těžko hodnotit.“

Přesto jste dokázali reagovat a ze stavu 2:2 utéct znovu do dvougólového náskoku.

„Ano, je to dobře, že se nám to povedlo zase otočit. Přidali jsme dvě branky a zaslouženě vyhráli.“

Španělské soustředění je u konce, za týden vás čeká vstup do jarní části FORTUNA:LIGY zápasem na půdě Opavy. Jste stoprocentně nachystáni?

„Věřím, že jo. Doufám, že prvky, na kterých jsme pracovali, přeneseme do ligy. Snad nám to bude fungovat a budeme vítězit.“

Dva hráči – Aleš Čermák a David Limberský – museli kvůli zdravotním obtížím ze hry odstoupit. Překvapilo vás, jak se s Krasnodarem hrálo od podlahy?

„Někdy takové zápasy v přípravě jsou, kolikrát je to i soupeři. Hráči bojují o fleky a každý chce hrát. Všichni jedou na sto procent, takové věci k tomu patří. Uvidíme, co bude s Čermisem (Aleš Čermák). Jeho zranění je jedinou kaňkou na utkání s Krasnodarem. Snad bude v pořádku“

Nakolik vám osobně sedly změny, kterými Viktoria prochází pod trenérem Adrianem Guľou?

„Každý trenér přinese nějaký impuls, něco svého. Snažíme se to chápat a přenášet do zápasů. Myslím si, že se nám to daří. Nasloucháme, a doufejme, že nám to půjde i v lize.“