Sparta NE, Slavia ANO. Případ Tijani jako hec na maximum, kolik je opce? | iSport.cz

Jako kapitán vedl Slavii do utkání proti Ústí nad Labem nováček v kádru Patrik Hellebrand • Pavel Mazáč (Sport)

Patrik Hellebrand nastoupil do přípravného utkání proti Ústí nad Labem s kapitánskou páskou • Pavel Mazáč (Sport)

Patrik Hellebrand přišel v zimní přestávce do Slavie ze Slovácka • Pavel Mazáč (Sport)

Do druhého poločasu naskočil na hrot útoku Stanislav Tecl • Pavel Mazáč (Sport)

Ústečtí fotbalisté se v 78. minutě překvapivě dostali do vedení, když se trefil Michal Bílek • Pavel Mazáč (Sport)

Záložník Petr Ševčík nastoupil do druhého poločasu prvního přípravného utkání Slavie v zimní přestávce • Pavel Mazáč (Sport)

Přestup Mohameda Tijaniho z Jihlavy do Sparty ztroskotal na zdravotní prohlídce • Profimedia.cz

Mohamed Tijani by nakonec mohl posílit Slavii • Michal Beránek (Sport)

Mohamed Tijani měl blízko přestupu do Sparty, nakonec posílí Slavii • Michal Beránek (Sport)

Problém s kolenem? Žádná překážka. Slavia dotáhla až do konce posilu, která se dá označit taky jako „hec roku“ . Během ledna totiž příchod Mohameda Tijaniho zrušila těsně před podpisem Sparta, protože jihlavský stoper neprošel kvůli přetrženému zkříženému vazu zdravotní prohlídkou. „Sešívaní“ do toho ale jdou. Hostování s nepovinnou opcí, která přesáhne pět milionů korun.

Další díl rivality mezi „S“ je tu. Buď Slavia ostrouhá Spartě další mrkvičku, nebo si sama trochu nakašle do hnízda. Ale za ten risk jí to evidentně stojí.

Mohamed Tijani nebude na jaře sparťanem, k čemuž měl velmi blízko, ale hostujícím slávistou. Poprvé o tomhle nečekaném vyústění informoval deník Sport minulou středu. Tijani byl velkým tématem pro vedení červenobílých hlavně proto, že si na začátku herního soustředění v Portugalsku poranil achilovku defenzivní univerzál Ladislav Takács.

Slavia sice přivedla do středu obrany 19letého Davida Zimu ze Sigmy Olomouc, ovšem bolest ve středu obrany během přípravy úplně neodezněla. Post vedle zajetého Ondřeje Kúdely si vyzkoušel Jaroslav Zelený a dokonce i Jan Bořil, dva leváci zvyklí spíš na kraji hřiště.

Proto tohle řešení.

Na Slavii samozřejmě museli nad zdravotním stavem obránce z Pobřeží slonoviny trochu přimhouřit oči, pořád platí, že přetržený zkřížený vaz svádí daleko pravděpodobněji k vážnému zranění kolene, které není tak dobře fixované.

Ovšem k dispozici jsou i tvrdá fakta. A sice, že Tijani na podzim odehrál za Jihlavu čtrnáct utkání z šestnácti druholigových kol, jedna absence byla způsobena nasbíranými žlutými kartami, plus další tři v MOL Cupu. Podobnou zátěž prodělal i na jaře 2019 po příchodu z Vyškova. Třináct utkání z možných čtrnácti, chyběl jen v posledním zápase zase kvůli žlutým, a k tomu zvládl i dvouzápasovou baráž o postup proti Karviné.

Sparta ale v tomhle ošemetném případě dala radši na doporučení svého nového lékařského týmu, který posílil letenský realizační tým během zimy. Sportovní ředitel Tomáš Rosický proto udělal těžké rozhodnutí a těsně před podpisem smlouvy celý přestup zastavil.

Přitom Sparta měla mít v plánu otočit 22letého obránce hned na hostování do Teplic, kde si mohla vyzkoušet, čím vším je oslabené koleno schopno projít.

Tenhle risk je nakonec ochoten podstoupit až vrchní rival Slavia. Nabízí se tenhle scénář: Tijani odehraje jaro v „sešívaném“ dresu v takovém zatížení, jaké mu dovolí tělo, a pokud výkonnostně zaujme, uplatní vedení klubu nepovinnou opci, která je stanovena na částku přesahující pět milionů korun, sumu budou dále navyšovat bonusy za počet odehraných utkání, za postup do evropských pohárů...

A v létě se může velmi pravděpodobně rozjet klíčová debata o Afričanově budoucnosti. Vedení by ho totiž mohlo poslat na operaci, během níž mu bude provedena plastika vazu. To si sice vyžádá delší absenci, na druhou stranu pomůže to věrohodnosti v Tijaniho budoucí přínos a tudíž i třeba v investici případných dalších zájemců.

Buď jak buď, tenhle příběh bude mít tutově svou pointu. Slavia může Spartě zase ukázat, jak letenský rival hoří v přestupové politice. Anebo se „sešívaní“ usvědčí z těžkého přešlapu.

