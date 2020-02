Dilema Kanga. Sparta ho potřebuje, ale musí se učit hrát i bez něj. Varianty? | iSport.cz

Partnerství do léta a pak rozchod. Takhle to aktuálně stojí ve vztahu Sparty a Guélora Kangy. To ovšem manévruje trenéra Václava Jílka a jeho kolegy do nelehké situace. Na jedné straně totiž platí, že gabonský reprezentant je nadále naprosto klíčovou postavou mužstva. Na té druhé se ovšem nabízí, že by se Letenští měli během jara chystat na „život po Kangovi“. Jaký argument bude mít ve druhé polovině sezony větší slovo? Podle všeho ten první. „Pokud Kaku bude lepší než ostatní, není důvod ho nevyužít,“ upozorňuje Jílek. V zamčené části textu najdete nejen varianty sparťanské sestavy s Kangou a bez něj, ale i rozhovor s bývalým koučem Plzně či Bohemians Romanem Pivarníkem o tom, jak by s Gaboncem naložil.