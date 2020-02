Svědík o zimě Slovácka: Proč neuvolnil rebelanty a co čeká od Klimenta? | iSport.cz

Odmítli jste uvolnit obránce Jana Jurošku do Baníku a střelce Tomáše Zajíce do Mladé Boleslavi půl roku před skončením smlouvy. Je to důkaz, že vedení dělá vše pro úspěch v této sezoně?

„Všichni dělají maximum. A já sám pro sebe jsem ještě náročnější… Cítíme, že sezona je dobře rozehraná a chceme ji co nejlíp dohrát. O konkrétním umístění se ale nebavíme. Samozřejmě, že kdybychom byli do šestky, je to úspěch. Chceme prostě být co nejvýš a hlavně se vyhnout podzimním výkyvům. To, co se děje, je adekvátní tomu, co se stalo na podzim. Přišli tři dobří hráči (Kliment, Zahustel, Jurečka), byť všichni po nějaké pauze. Bude chvíli trvat, než se do toho dostanou. Nicméně Honza Kliment s Husťou jsou schopní do toho ihned naskočit a být platní pro tým. Kvalitu jednoznačně mají. Jde o to, aby vydrželi maximální čas v intenzitě. U Venci Jurečky to bude trvat trošku déle, ale doufám, že se do toho rychle dostane.“

Jak vzal tým fakt, že dva důležití hráči odmítli prodloužit smlouvu a v létě odejdou?

„Mužstvo je na to připravené. Vzalo to a respektuje, jak to je. Oba jsou plnohodnotnými členy kádru. S Juroškou a Zajícem jsem samozřejmě mluvil. Chtějí se na jaře prát za Slovácko. Ani jeden z nich není typ, který by si něco vymýšlel. Chceme, aby byl tým silnější a konkurenceschopný, když někdo vypadne.“

Co čekáte od Jana Klimenta, který má zkušenosti z bundesligy?

„Zajda odejde, vzali jsme ho jako náhradu za něj. Je to promyšlený krok. Na jaře můžou hrát i oba spolu. Honza má rychlost, technicky je na tom trošku líp. Umí vstřelit gól.“

Může se stát, že Zajíc ještě v únoru odejde do Boleslavi?

„Nemůže. Nestane se to. Nepustíme ho. Pochybuju, že by Boleslav zaplatila danou částku.“

Ten Francouz si myslel...

Proč nezůstal ani jeden ze zahraničních stoperů, kteří se vám na zkoušce líbili? Francouz Koita z Guingampu ani Moldavec Vadim Dijinari ze Šeriffu Tiraspol v kádru nefigurují…

„Místo Dijinariho přišel Tomáš Vincour. Už tady hrával, vždycky je jednodušší, když máte svého mladého kluka. Tuhle cestu jsme si vybrali a kvituji ji. Ten Francouz si zase myslel, že u nás bude hrát hned v základu.“

Co další mladí nováčci?

„Dan Mareček ze Sparty je šikovný kluk. Navíc super povaha. Trošku jiný typ než Vlasta Daníček. Musí si jen zvyknout na ligové tempo. V kádru zůstává u Kohút, který udělal mentální pokrok. Jeho přístup je diametrálně odlišný od toho, jak jsem ho poznal předtím. Je variantou na kraj anebo pozici desítky. Šanci dostane. Navíc máme zraněného Kalabišku, který bude ještě tak tři čtyři týdny mimo hru.“

Co vám ukázala dvě zahraniční soustředění a konfrontace s velkými týmy typu Dinama Záhřeb a Šachtaru Doněck?

„Bohužel se nám na soustředění v Turecku pozraňovali hráči, proto jsme místo dvou utkání v jeden den mohli odehrát jen jedno. Zápasy proti Šachtaru a Záhřebu měly pro hráče obrovský přínos. Oba soupeři proti nám nastoupili v plné sestavě. Proti Záhřebu jsme byli v únavě, předtím jsme na trénincích dřeli. Přesto to hráči velice dobře odmakali. Bylo tam nasazení i kvalita. Takticky jsme to zvládli velmi dobře, prohráli jsme zbytečně. Co se týká Šachtaru, ten měl jednoznačně vyšší procento držení míče. Ale my jsme ho pouštěli do minima šancí. Nakonec jsme mohli vyrovnat. Druhý poločas s Tambovem (3:0) jsme hráli velice dobře. Dánský Esbjerg (2:0) v generálce byl zase tvrdý, nepříjemný tým. Furt je co zlepšovat. Jak na tom jsme, to ukáže až liga.“

Co nevyšlo?

„Ostuda a blamáž byla porážka s Uničovem. Výmluvy neberu. Měli jsme si s tím poradit, i když hodně hráčů nenastoupilo.“