Souček přestupuje do Sparty. Mladý záložník zůstane na jaře v Opavě | iSport.cz

Sparta hlásí novou posilu. Jak již dříve informoval iSport.cz, na Letnou přestupuje Filip Souček. Devatenáctiletý záložník podepsal s aktuálně čtvrtým týmem FORTUNA:LIGY smlouvu do konce roku 2023. Jaro však ještě stráví na hostování v Opavě, kde působil i na podzim. Podle informací iSport.cz by se přestupní částka měla pohybovat kolem 15 milionů korun.

Je to oficiální. Devatenáctiletý Filip Souček nově patří pražské Spartě. Opavský odchovanec podepsal na Letné smlouvu do roku 2023. „Je to naprosto nepopsatelný pocit, podepsat smlouvu v takovém klubu. Jsem v lize teprve půl roku a ohromně si vážím toho, že dostávám takovou šanci," uvedla nová posila Letenských.

„Filip je mladý, talentovaný záložník, který má dobrý pohyb, je agresivní v soubojích, poctivý v defenzivě, podporuje i útočnou fázi, chce hrát s míčem. Po ztrátě balonu ihned pracuje na tom, aby jeho tým získal míč co nejdříve zpět,“ vypíchl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický pro klubový web vlastnosti, které se mu na nové posile nejvíce líbí.

Mladý záložník, který v aktuální sezoně odehrál 13 ligových a dvě pohárová utkání, zůstane na jaře ještě v Opavě. „Pro jeho vývoj je nejdůležitější, aby dodělal školu a pravidelně nastupoval, proto ještě zůstane na hostování v Opavě,“ objasnil Rosický.

„O Filipa projevilo zájem několik klubů, nejvyšší nabídku na stůl položila Sparta. Splnila naše požadavky, proto jsme se rozhodli nebránit hráči v kariérním posunu,“ řekl pro opavský web sportovní manažer Slezského FC Alois Grussmann. „Co se týče přestupové částky, nemohu být konkrétní, ale jedná se o jeden z největších přestupů z našeho klubu v posledních letech,“ dodal.

