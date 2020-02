Exotika v Boleslavi. Na hostování přišli reprezentanti Jižní Koreje | iSport.cz

Mladoboleslavský fotbalový klub angažoval dva devatenáctileté jihokorejské hráče. Pátý tým ligové tabulky získal na roční hostování s opcí útočníka An Če-čuna a dalšího ofenzivního hráče Čche Se-juna, který by měl zatím hrát za rezervu. Oba hráči jsou mládežnickými reprezentanty.

„V Česku a Evropě se hraje ve větším tempu a s větším důrazem. Chci se dostat do velkého evropského klubu a v Česku se chci adaptovat na evropský fotbal. Tady jsem proto, abych se víc zlepšil, což by v Koreji šlo těžko. Věřím, že to pro mě bude v Mladé Boleslavi skvělé,“ uvedl v tiskové zprávě An Če-čun.

„V Evropě jsou fotbalisté větší, mohutnější a svalnatější. A další rozdíl je, že u nás hrají spíše starší, zatímco mladí nedostávají moc příležitostí. Tady mladí mohou, pokud jsou šikovní, hrát klidně v prvním týmu. Proto jsem připravený poctivě na tréninku pracovat, abych se zlepšoval a ve fotbalové kariéře se posunul dál,“ řekl Čche Se-jun.