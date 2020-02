Zajíc už podepsal jinde, ale zůstává ve Slovácku: Slíbil jsem to trenérovi | iSport.cz

Celou zimu se věc řešila. Tomáš Zajíc má od nového ročníku podepsán kontrakt v Mladé Boleslavi a po odchodu obou elitních útočníků si ho Středočeši žádali dřív. Jenže Slovácko necuklo, nenechalo se zlomit k dohodě. Pracovitého hroťáka potřebuje, aby dotáhlo skvěle rozjetou sezonu k úspěchu. „Jsem takový, že chci pořád dávat góly,“ nemá problém s motivací rvát se dál za barvy klubu z Uherského Hradiště.

Nemůže se stát, že vás Boleslav přetáhne ještě v únoru před koncem přestupního termínu?

„Nemyslím, že k tomu dojde. Musela by asi zaplatit dost peněz. Boleslav se snažila to dotáhnout, možná by pro mě bylo lepší tam odejít už teď. Ale v Hradišti se rozhodli, že nikdo v zimě neodejde. Dohraju sezonu na Slovácku, trenérovi jsem to slíbil. Nemám s tím žádný problém, chci klubu pomoct.“

Kam až?

„Všichni cítíme, že máme sezonu dobře rozehranou. Chceme z toho získat co nejvíc a třeba se dostat do evropských pohárů. To by si přáli všichni. Zároveň nelítáme v oblacích, jsme nohama na zemi. Snad to vyjde.“

Vy nejste takový, že byste něco vypouštěl, že?

„To vůbec ne. Byl bych sám proti sobě. Jedu furt stejně, pořád chci dávat góly. Ve hře bylo víc možností, ale Boleslav mi přijde jako nejlepší řešení. Je to zase posun kousek dál. A nemusí to být můj poslední klub. Kluci ve Slovácku vzali můj odchod v pohodě, jsme dobrá parta.“

Jste připravený na ligu?

„Škoda těch mých zranění. Zbrzdil mě kotník, ale v posledním zápase už jsem odehrál osmdesát minut. Cítil jsem se líp. Vylaďovali jsme formu, měli bychom být všichni připravení. Zase budeme silní, nepříjemní. Hlavně doma budeme těžko k poražení.“

Kádr posílili Zahustel, Kliment, Jurečka. Takže vám neublíží odchody Hellebranda nebo Šašinky?

„Budeme silnější než v první polovině sezony. Takový Kliment má zkušenosti z bundesligy. Přišli mladí kluci, třeba Mareček ze Sparty. V přípravě jsme spolu hráli dvakrát třicet minut a fungovalo to. Je škoda, že odešel Šašinka. Na podzim dal pět gólů. Heloš (Patrik Hellebrand) toho moc nenahrál, toho asi nahradíme.“

Co vám odhalila konfrontace s Dinamem Záhřeb (1:2) a Šachtarem Doněck (0:1)?

„Šachtar byl jinde. Je vidět, že hraje Ligu mistrů. Ti hráči byli velmi silní na míči, pořád se nabízeli. Kombinačně byli lepší než Záhřeb, ten byl zase přímočařejší. Nakonec jsem ale mohl na konci proti Šachtaru hlavou vyrovnat. Byly to dobré zápasy. Jen to druhé soustředění bylo dlouhé. Dvanáct dní je na mě asi moc.“ (úsměv)