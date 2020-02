Rosický reagoval na rýpanec z Plzně. Podržíme vás, ujistil Lischka šéfa | iSport.cz

Byl to moment, který na předsezonní tiskové konferenci Sparty odlehčil atmosféru. Řeč totiž přišla na výrok Adolfa Šádka, jenž směrem k přetahované o druhé místo prohlásil, že sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický je stále funkcionář-nováček. A že snad nebude mít pravdu, když svůj tým vidí na konečné stříbrné pozici.

„Pokud jde o slova pana Šádka, je to spíš takové popíchnutí, které neberu vážně. Pojďme se pobavit v červnu o tom, jak to všechno dopadlo. Já doufám, že mě v tom kluci nenechají,“ usmál se Rosický a spiklenecky mrkl na vedle sedícího stopera Davida Lischku.

Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. „Nebojte, určitě nenecháme!“ vyhrkl mladý obránce pohotově.

„Tak to vidíte. Po sezoně si k tomu můžeme říct víc,“ uzavřel Rosický úsměvnou scénku.

Na západě Čech se o Spartě před vypuknutím jara bavit v úterý příliš nechtěli. „Abych řekl pravdu, nad tím jsem takhle nepřemýšlel. Pořád tajně doufám, že se ještě zkusíme poprat o titul. Ale to je spíš o Slavii, jak se jí bude dařit,“ prohlásil kapitán Viktorie a letenský odchovanec Jakub Brabec.

„Není to jen o jednom týmu, bereme vážně i další celky, které jsou v tabulce na dostřel,“ upozornil plzeňský kouč Adrian Guľa. „Liga s nadstavbou je ještě dlouhá a náročná. Maximální pozornost věnujeme našemu týmu. Jak bude vypadat konkurence, to nemám absolutně pod kontrolou.“

Během zimní přípravy došlo k pikantní situaci. Výpravy Sparty i Plzně cestovaly na soustředění do Španělska ve společném letadle, přípravné kempy rozbalily blízko sebe. Oba celky tím pádem osobně sledovaly generálku svého ligového rivala.

„Šlo o specifickou situaci. Měli jsme čas, bylo to vzdáleností dostupné, tak jsme se šli podívat. Ale nešel jsem tam s tím, že budu najednou všechno o soupeři vědět. Využili jsme to, proč ne, každý trenér se snaží sledovat konkurenty. Ale my jsme viděli i Opavu,“ vrátil se Guľa k utkání Sparty s Malmö (0:2).

