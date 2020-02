Guľu těší příprava v Plzni: Řezník či Limberský jsou jako mladíci | iSport.cz

Na západě Čech foukal v úterý silný vítr, došlo i na sníh a malé krupky. Hráči ale přesto s radostí zvládali tréninkové jednotky. Pod Adrianem Guľou týmu vyšla příprava na jedničku a všichni jsou natěšení, až v neděli zase vypukne ligový kolotoč. „Snad to přeneseme do ligy,“ věří slovenský odborník.

Máte radost z výher v přípravných zápasech?

„Lhal bych, kdybych říkal, že je mi to jedno. Už jsem zažil situaci, že v přípravě se nám nedařilo a liga pak vypadala jinak. Tady pro mě bylo podstatné, abych se poznal s týmem a dostali jsme na hřiště to, co společně trénujeme. To se nám v přípravě dařilo. Těší mě, že jsme zápasy dotahovali do výher a věřím, že to přeneseme i do ligy.“

Jaký je aktuální stav zraněných hráčů?

„Lékařské zprávy a výsledky u Aleše Čermáka jsou dobré, prognóza vypadá dobře. David (Limberský) dneska ráno trénoval, také věřím tomu, že bude v pořádku už na první kolo v Opavě. U Marka (Alvira) je to trošku složitější.“

Dělá vám radost, jak hráči přijali novinky, které se do týmu snažíte dostat?

„Nerad mluvím o změnách. Každý trenér má svou představu o práci, neříkám, že jsem tady udělal nějaké velké změny. Chceme nějakým stylem pracovat a využít silné stránky, které tenhle tým dlouhodobě jednoznačně má. Přípravné zápasy jsou určitým signálem, že mužstvo je schopné hrát podle toho, jak chceme. Proto se těším na ligu.“

Ukázala vám příprava i nějaké slabiny?

„Pořád hledáme, v čem se můžeme zlepšit a posunout. Určitě o nějakých nedostatcích víme.“

Jak vás zasáhl odchod Michaela Krmenčíka do belgických Brugg?

„Fotbal nedělám první týden, dochází k tomu prakticky každé přestupové okno. Situace byla okolo Michaela delší dobu otevřená, už dvakrát mu přestup nevyšel. Nabídka, co teď přišla a další okolnosti se seběhly tak, že jsme mu přestup umožnili. Teď stojíme před novou výzvou, nahradit tak kvalitního střelce. Věřím, že góly rozložíme a zodpovědnost za koncovku přeberou středoví i křídelní hráči. Ještě si můžeme pomoct standardkami. Snad najdeme i dominantního střelce.“

Může jím být Jean-David Beauguel?

„Ukázal to už v době, kdy byl Michael zraněný, dával góly. Když dostával prostor, dokázal být produktivním útočníkem. On, Choras (Tomáš Chorý) i další hráči budou schopní si nějaké šance vytvářet a proměňovat je.“

Potěšil vás přístup starších, zkušených hráčů jako jsou David Limberský, Roman Hubník nebo Radim Řezník? V přípravě vypadali hodně dobře.

„Rád pracuju s hráči, kteří jsou otevření a chtějí na sobě dělat. Jsem překvapený, že berete Radima Řezníka jako zkušeného hráče. Podle toho, jak sprintuje, mi přijde, že je mu 21 let, funguje jako dvacetiletý mladík. To samé platí i o Limbovi a Hubňovi. Jsem připravený s nimi dál dělat, ukazují zkušenosti a kvalitu. Ne náhodu byli v minulosti tak úspěšní.“

Jste už před prvním mistrovským zápasem nervózní?

„První kolo bývá specifické, snažíme se na tom pracovat. Ale mužstvo je zkušené. Kluci hráli dnes na tréninku hodně důrazně, to je podstatné, že se nešetřili. Sice je těsně před ligou, ale i tak chodili do soubojů.“

Dá se čekat ještě nějaký pohyb v kádru? V přípravě jste měli pět stoperů…

„Transferové okno je otevřené, ve fotbale nikdy nemůžete říct, že už se nic měnit nebude. Zatím fungujeme v aktuálním složení, téměř celý kádr je v tréninku.“

Berete Spartu jako hlavního konkurenta v boji o druhé místo?

„Není to jen o jednom týmu, bereme vážně i další celky, které jsou v tabulce na dostřel. Liga s nadstavbou je ještě dlouhá a náročná. Ale maximální pozornost věnujeme našemu týmu. Jak bude vypadat konkurence, to nemám absolutně pod kontrolou.“

Generálku Sparty jste ale na soustředění ve Španělsku sledovali. Jaký na vás udělala dojem?

„Nerad tohle hodnotím. Šlo o specifickou situaci. Měli jsme čas, bylo to vzdáleností dostupné, tak jsme se šli podívat. Ale nešel jsem tam s tím, že budu najednou všechno o soupeři vědět. Využili jsme to, proč ne, každý trenér se snaží sledovat konkurenty. Ale my jsme viděli i Opavu.“

Čekají vás těžké venkovní zápasy na Baníku, v Jablonci, na Slavii, na Spartě. Straší vás to?

„Víme, že tyhle týmy mají kvalitu. Ale už v přípravě jsme se snažili hrát v uvozovkách těžké venkovní zápasy. Hráli jsme proti mimořádně kvalitním týmům jako je Krasnodar, silné byly i CSKA Sofia a Örebro. Když k těm zápasům takhle přistoupíme, věřím, že nám bude takřka jedno, jestli hrajeme doma, nebo venku.“

Těší vás výkony Pavla Buchy, který po návratu z hostování v Boleslavi výborně zapadl do středové trojice?

„Jsem rád za to, jak Pavel přišel nastavený. Jednoznačně tady chtěl zůstat jako důležitá součást týmu a ukázal to.“

Sledoval jste posuny u konkurence?

„Sledoval jsem to málo. My se soustředíme na náš tým. Samozřejmě jsem zaznamenal, že z ligy přestoupili dobří hráči. Teď to bude na dalších, jak budou připravení.“

Můžou odchody důležitých hráčů zamávat se Slavií?

„To nechci komentovat, pro to tady není prostor.“