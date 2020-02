Kapitán Plzně Brabec sní o titulu a chválí dvojité snídaně: Jídlo mám rád | iSport.cz

Jak se vám trénuje ve vichřici, která už druhý den nejen v Plzni řádí?

„Dnes jsme si to užili, ale naštěstí jen chvilku. Pak vyšlo zničehonic sluníčko, takže to bylo dobrý. Spíš se všichni těšíme na první kolo, uvidíme, jaké podmínky přinese neděle.“

Jaká byla příprava pod novým trenérem?

„Výsledkově dobrá, herně si myslím, že to taky šlo, uvidíme. Důležité je, abychom výsledky a formu, kterou bychom si rádi ze Španělska přivezli, potvrdili v lize.“

Jak jste přijali všechny novinky Adriana Guľy?

„Sám jsem byl s celou kabinou překvapený, jak jsme to vzali za své. Změn bylo dost, ale naše reakce byla skvělá a věřím, že s každým dnem a týdnem to bude lepší.“

Co vás nejvíc potěšilo, nebo překvapilo?

„Já mám rád jídlo, takže společné snídaně. Nasnídám se doma, pak přijedu na stadion a nasnídám se i tady. To je dobrý.“ (směje se)

V kádru je vás hodně. Bylo znát, že se zvýšila konkurence a každý bojuje o své místo?

„Vidět to bylo i z toho pohledu, že jsme měli ve Španělsku víceméně dvě jedenáctky. Přišel nový trenér a každý startoval plus minus na stejné čáře, každý se mu chtěl ukázat. O to větší náboj příprava měla.“

Vyhovuje vám nový systém se třemi středními záložníky, kteří jsou silní na míči?

„Mně to bude vyhovovat za předpokladu, že budeme vyhrávat. Teď se cítím dobře, jako asi všichni, příprava se povedla, ale důležité bude, jestli to bude přinášet body.“

Guľa o éře bez Krmenčíka: Góly musíme rozložit mezi více hráčů

Berete Spartu jako největšího konkurenta v boji o druhé místo?

„Nad tím jsem takhle nepřemýšlel. Pořád tajně doufám, že se ještě zkusíme poprat o titul, i když je to spíš otázka Slavie, jak se jí bude dařit. Nemáme to ve svých rukách. Ale snažím se koukat o patro výš než na soupeře za námi, musíme jít od zápasu k zápasu a uvidíme, co z toho bude. Zda boj o titul, nebo o udržení druhé příčky. Sparta pro nás spíš bude větším konkurentem v poháru, který je pro nás určitě taky zajímavý.“

Co jste říkal na Spartu, která se připravovala na jihu Španělska kousek od vás?

„Takhle daleko jsem nekoukal. Ve Spartě je pro mě spousta nových kluků, bylo fajn je zase potkat. Letěli jsme s nimi tam i zpátky, pokecal jsem s kamarády. Ale jejich hru jsem nesledoval, na to bude čas před vzájemným utkáním.“

Může se Slavií zamávat odchod řady opor?

„To samozřejmě nevím. S nějakými odchody počítali, měli čas se na to připravit. Neviděl jsem ani jeden jejich zápas, takže se soustředíme na sebe.“

Máte hodně zkušený tým. Berete to jako velkou devizu pro jaro, kdy tlak stoupá a každý zápas je psychicky náročnější?

„Je pravda, že na jaře nás čeká jen deset kol a nadstavba, kterou bychom určitě rádi hráli, doufám, že to potvrdíme. (směje se) Plus boj o domácí pohár. Takže nás čeká spousta těžkých utkání, z nichž hodně navíc venku. Doufám, že se v nich o svou zkušenost dokážeme opřít.“

Jak těžké bude nahradit Michaela Krmenčíka?

„Popřál jsem mu hodně štěstí, v Bruggách mám bývalého trenéra z Genku i několik spoluhráčů. Nějaké reference jsem mu samozřejmě dal. Doufám, že jeho nahrazení nebude zas tak těžké, hráčů máme dost a otevře se nový prostor pro ty, kteří na podzim třeba tolikrát nenastupovali. Věřím, že se to povede.“

Je pro něj belgická liga vhodná? Prosadí se tam?

„Zatím se zdá, že jo. Už párkrát nastoupil, měl dát i gól, kdyby mu jej spoluhráč na lajně neukradl. Belgická liga je silovější, rychlejší, což by mu mělo vyhovovat. Stejně jako styl fotbalu, který Bruggy hrají. Věřím, že se proti zavřeným obranám ve vápně dokáže utrhnout a že příležitostí na skórování bude mít dost na to, aby uspěl.“

Jaký bude začátek v Opavě?

„Doufám, že hezký a že vyhrajeme. Chtěli bychom začít třemi body a následně to potvrdit před domácími fanoušky s Příbramí.“