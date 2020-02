Šéf O2 TV Sport o výpadcích, videu na všech zápasech i vulgaritách Švancary | iSport.cz

Ne že by v kancelářích v prstenci obepínajícím O2 arenu bylo mrtvo, ale o víkendu se vše rozjede opravdu na plné pecky. Začíná nejvyšší fotbalová soutěž a s ní maraton přenosů a studií, do něhož přibude jedna novinka. Ofsajd lajna to ale ještě nebude, byť už je nachystána.

„Budeme ji na jaře při přenosech testovat, zatím interně. Chceme ji mít na obrazovce až v době, kdy budou zaučeni všichni videorozhodčí a budou umět se systémem pracovat,“ vysvětluje výkonný ředitel O2 TV Sport Marek Kindernay.

Poté, co liga v Česku přešla na placený kanál, často zaznívaly hlasy, že fotbal uvidí nízký počet diváků. Máte proti tomu v ruce nějaké trumfy?

„Po pěti letech od chvíle, kdy se společnost O2 rozhodla investovat do exkluzivního sportovního, a hlavně fotbalového obsahu, se ukázalo, že to bylo zcela správné rozhodnutí. Za poslední rok vzrostl počet zákazníků O2 TV o více než 100 tisíc, nyní jich máme téměř 450 tisíc. Divák při tom může sledovat přenosy na televizi, počítači, tabletu i mobilu.“

Odpovídá to vašim plánům? Nebo se projevují specifika českého trhu?

„Ve srovnání s jinými zeměmi jsme měli těžší roli v tom, že u nás byla veřejnoprávní stanice a volně šiřitelné kanály. Byli jsme průkopníky placeného obsahu. Po pěti letech je vidět, že si lidé zvykli, že za kvalitní sportovní obsah se platí. My se jim samozřejmě snažíme přinášet i něco navíc, z FORTUNA:LIGY nabízíme všechny zápasy z každého kola, což nikdy dříve nebylo. Snažíme se využívat i nové technologie jako multidimenzi, takže si diváci mohou vybírat ze souběžně hraných utkání. Vidí nejrůznější live statistiky systému Tracab, vyhodnocení výkonnosti jednotlivých hráčů – i to je historická novinka. Myslíme si, že vše funguje.“

Jenže musíte počítat s tím, že pro diváky je to samozřejmost: Zaplatili jsme si, tak se snažte!

„Samozřejmě že reakce diváků, kteří desítky let sledovali derby a další zápasy na volně dostupných stanicích, byly ze začátku negativní. Ale řekl bych, že za poslední roky si divák zvykl, že pokud má O2 TV, dostává za své peníze servis na tak vysoké úrovni, že se to vyplatí. Placenou službu opravdu budujeme od základů, přitom nás neustále srovnávají s jinými zeměmi jako Německem, Belgií, Nizozemskem. Tam ale placený trh funguje o mnoho let déle, mají obrovský náskok.“

Jaká je tedy průměrná sledovanost zápasů českých fotbalových týmů?

„Podle posledních průzkumů běžné ligové zápasy sleduje kolem 150 až 180 tisíc domácností. Derby a další špičková utkání řádově o 100 tisíc víc, kolem 250 tisíc. Rekord jsme měli zhruba 280 tisíc. U Ligy mistrů, kterou také již několik let exkluzivně vysíláme, jsou čísla ještě vyšší. Rekordní byl zápas Barcelony se Slavií, který sledovalo na O2 TV Sport a O2 TV Fotbal přes 500 tisíc lidí. Když jsem před pěti lety nastoupil, byli jsme někde nad sto tisíci. Zprvu jsme měli cíl 500 tisíc zákazníků, ale nárůst diváků je obrovský, a už vidíme i na milion domácností. A je to zásadně i díky exkluzivnímu sportovnímu obsahu.“

Jak moc vám v poslední době pomohl boom spjatý se Slavií?

„Určitě nám významně pomohla. Pokud český tým hraje Ligu mistrů, zájem diváků je enormní. Viděli jsme to už v předchozí sezoně, kdy v Champions League byla Plzeň. Se Slavií se nárůst ještě násobil, čísla byla neuvěřitelná. Tím, jak hrála, nám udělala obrovskou službu. Když máme tak kvalitní tým, odrazí se situace pak i v domácí lize. Zájem o ni byl výrazně vyšší než v minulých letech, má taky velmi vysoká čísla, kvalitou a sledovaností jde nahoru. A nejde jen o top přenosy, ale i zápasy, v uvozovkách, slabších týmů.“

Když jste připravovali domácí zápas Slavie s Barcelonou, byl nejnáročnější v historii?

„Výroba Ligy mistrů je obecně to nejnáročnější, co vůbec existuje, absolutní vrchol. Velkým plusem je to, že O2 TV má k dispozici přenosový vůz, který je schopen vyrobit ji dle regulí UEFA. Takových v Evropě moc není. Snažíme se ho využívat na všechny přenosy, i z fotbalové ligy a extraligy, nezastaví se, jede pořád. Celkově se na výrobě takového utkání podílí padesátka lidí, máme osmnáct kamer, dva steadicamy (upevněné na břiše kameramana a umožňující během natáčení pohyb po hrací ploše), využíváme digitální technologie, dáváme je k dispozici videorozhodčím. Jsme velmi rádi, že jsme UEFA dokázali, že i v českých podmínkách dokážeme tak náročný přenos vyrobit, a její zástupci to velmi ocenili. Byla to pro nás obrovská škola. Ale zvládli jsme to i díky tomu, že připravujeme z každého kola FORTUNA:LIGY tři přenosy v top kvalitě. A i tam používáme podobné technologie, i když nasazujeme méně kamer.“

Přenosy z Ligy mistrů jsou svázány velmi přísnými regulemi. Překvapily vás něčím?

„Výroba přenosu je velmi náročná v tom, že celou dobu máte za zády komisaře UEFA, kontroluje, aby všechno jelo podle přesně daného scénáře. Proto třeba nemůžeme dávat hned po utkání děkovačky a nabídneme je až později ze záznamu. Na sekundu je vypočítané, kdy mají jít jaké záběry, komisař UEFA opravdu stojí za hlavním režisérem a nenechá ho striktně udělat nic, co by neodpovídalo pravidlům. Když vidíte v multidimenzi šest přenosů vedle sebe, scénář je absolutně stejný pro všechny. Záběr do tunelu, na hřiště, na rozhodčí… Když to nedodržíte, plynou z toho sankce. Tým UEFA ale byl spokojený, naši kameramani a technici odvedli úžasnou práci. Liga mistrů je nejsledovanější soutěž na světě, absolutní vrchol.“

Jenže můžete udělat cokoli, a všechno vám pokazí výpadky přenosů. Co s tím uděláte?