Jízda Plzně, klopýtání Slavie. Přehled všech příprav, co ukázala zima? | iSport.cz

Jarní FORTUNA:LIGA se blíží, už v pátek se začíná zápasem Budějovice vs. Boleslav. V zimní přípravě nejvíc zářila Plzeň, jež vyhrála šest ze sedmi testovacích partií. Dařilo se taky Jablonci nebo Olomouci, naopak se trápily Baník či Karviná. Překvapivě neoslnila ani mistrovská Slavia. V podrobném přehledu se podívejte, jaké výsledky měly v zimní pauze české ligové týmy.

– K odchodu Michaela Krmenčíka se přidala zranění Aleše Čermáka a Marka Alvira, to jsou komplikace.

Trenér Adrian Guľa: „Příprava má svá specifika, ale tím, že jsme měsíc v novém klubu, cením si toho, že kluci přijímají některé věci, odraz toho byl v přípravných zápasech vidět. Věřím, že jsme dobře připravení a v lize to ukážeme.“

2. JABLONEC 71 % (po podzimu 3.)

Odehrané zápasy: Příbram 1:3, Bohemians 1:0, Dukla Praha 3:2, Krasnodar 1:2, Šonan Bellmare 3:1, CSKA Sofia 2:0, Vyšehrad 6:1

7 zápasů: 5 – 0 – 2, skóre 17:9

Nejlepší střelec: Jan Chramosta 4

VELKÝ ROZHOVOR: Fotbal je čistý, Berbr nezasahuje, říká Chovanec. Jaký bude český VAR? Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Kapitán Tomáš Hübschman: „Chtěli jsme zápasy výsledkově zvládnout, ale u toho se prezentovat naší hrou. Důležité bylo zachovat si svou tvář a myslím, že se nám to povedlo. Je důležité se naladit a připravit na to, co nás bude čekat od prvního kola.“

+ Vzestupná tendence, solidní výsledky i fungující ofenziva: Jablonec v každém zápase vstřelil gól.

– Obnovení zranění ofenzivního univerzála Jana Matouška, nucené střídání záložníka Dominika Pleštila v generálce s Vyšehradem.