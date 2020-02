Manažer Sigmy o prodejích i zklamání Jemelky. Proč je Pilař zpátky v kádru? | iSport.cz

Desáté místo, 25 bodů, podprůměrná domácí návštěvnost. To byla Sigma na podzim, tak trochu šedá myš. Jenže v posledních týdnech se o olomouckém klubu psalo víc než o ambicióznějších adresách. Důvod? Kauza Pilař, zatrhnutí přestupu Jemelky do Kazachstánu či třicetimilionový prodej Zimy do Slavie. To vše před startem jarní části FORTUNA:LIGY okomentoval Ladislav Minář, sportovní manažer Hanáků.

Proč nakonec Sigma prodala Davida Zimu do Slavie, když jste prezentovali, že nechcete pouštět další hráče kromě Jakuba Plška do Maďarska?

„Zima odešel trošku neočekávaně. U Krmenčíka asi taky v Plzni nepředpokládali, že odejde. Ale někdy se to tak stane, nějak se to vyvinulo. Netušil jsem tak enormní zájem Slavie a tlak na to, aby se to uskutečnilo. Tím, že jsme neuvolnili Vaška Jemelku, bylo jasné, že případný další prodej musí být v rámci ještě lepší nabídky než na Jemelku. Proto se to jednání táhlo měsíc, nebylo to jednoduché, ale nechtěl jsem ventilovat, jak to všechno probíhalo. Přece nemůžu komentovat průběh jednání, že mezitím byly boje mezi Nezmarem, Tvrdíkem a tak dále. Nakonec však můžeme říct, že nabídka byla velmi dobrá, ale záměr nebyl takový, že by neměl odejít někdo jiný kromě Plška.“

Považujete to za svůj manažerský úspěch?

„Považuju.“

Co s 45 miliony, které dostanete za Plška se Zimou, uděláte? Zatím přišel pouze Lukáš Juliš, a to na hostování bez opce.

„Peníze nedostanete hned. Firma musí být zdravá, to znamená, že část půjde na zabezpečení. Není to tak, že třeba padesát procent z prodeje půjde zpátky do posil. Navíc jsme momentálně nenašli hráče, za kterého bychom byli ochotni investovat. U Sigmy jsou hostování bez opce nekoncepční, ale jinde se nepíše o nekoncepčních krocích, když přicházejí hráči hostovat bez opce do Slovácka nebo Liberce. A kdyby byl zdravý Nešpor, nehledáme žádného hráče. Ano, chtěl bych útočníka na přestup na čtyři roky nebo s opcí, ale teď jsme rádi aspoň za Juliše bez opce.“

Jak jste Jemelkovi vysvětlili, že odchází mladší kolega po dvou ligových zápasech? A že jeho nepustíte do Kazachstánu?

„Vaška jsme neuvolnili, protože nabídka nebyla tak zajímavá. Má výkonnost, je to levák, člen širšího reprezentačního kádru. Shodou okolností jsem včera s Vaškem mluvil, museli jsme si vyříkat jednu zásadní věc. Je jednoznačná a on přiznal, že ji pochopil. Nikdo mu neslíbil, že odejde za takovou nebo makovou částku. Ode mě slyšel jen to, že se budeme nabídkou zajímat, pokud bude pro klub zajímavá. Pak si ulevil do novin, že mu bylo něco slíbeno. Nebylo, protože já přece nevím, jak se ten trh bude vyvíjet. Včera mi řekl, že to pochopil. Chápu zklamání, protože slýchával, že taková nabídka už se nemusí opakovat. Vidíte, že byla. Za čtrnáct dnů a ještě lepší. Tohle nebyla jeho poslední šance, jak někdo tvrdí. Je to charakterní hráč.“

Co bude s Václavem Pilařem, který byl vámi vrácen do áčka a v létě mu končí smlouva?

„Všechno je otevřené, už na začátku byly čtyři varianty, jedna z nich se nakonec opravdu stala, proto jsem pak byl překvapený z toho, co se psalo o cirkusu. V létě mu končí smlouva, může odejít, nebo budeme jednat o nové.“

Nebyla to z vaší strany podpásovka na realizační tým a celý kádr, který proti němu vystoupil? Vždycky tvrdíte, že stojíte za trenéry.

„To, že stojím za trenéry, neznamená, že se nestane, že nebudeme spolu v některých věcech souhlasit. Pro mě byla jednoznačně důležitá schůzka za účasti já, trenér, hráč, manažer. Udělal se závěr, řeklo se, že to nebudeme komentovat. To pro mě bylo stěžejní.“

Takže jste se nebál, že ohrozíte chod mužstva?

„Ne.“

Na konci podzimu jste však prohlásil, že když Pilař nechce pod Radoslavem Látalem hrát, tak nebude...

„Tehdy dostal papír, že do konce podzimu bude v B-týmu. Pak jsme si sedli, posunuli lhůtu, udělali sezení a tento závěr.“

Je kádr v tuhle chvíli uzavřen?

„Ještě jsme měli představu o jednom středovém hráči, tam se to nepodařilo dotáhnout do konce. Pár dnů ještě zbývá, ale spoustu změn neočekáváme.“

Jaké jsou tedy ambice Sigmy?

„Máme mužstvo na prostřední skupinu, hrana mezi sedmým a šestým místem je strašně tenká, bohužel jsme pokazili pár utkání, jinak bychom byli výš. Teď spíš atakujeme tu poslední skupinu.“