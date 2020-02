Sparta na lovu pravého stopera. Ve hře je stále Belgičan Caufriez | iSport.cz

Je kádr uzavřený? A co situace okolo Martina Haška? • Michal Beránek, Sport

Bylo to jedno z nejsilnějších sdělení úterní předsezonní tiskové konference Sparty. „Kádr směrem dovnitř není uzavřený. Pokud se nám naskytne příležitost k získání dobrého hráče, budeme aktivní,“ prohlásil sportovní ředitel Tomáš Rosický. Je veřejným tajemstvím, že Letenští řeší především pozici pravého stopera. O koho tedy jde? Podle informací deníku Sport o Maximiliana Caufrieze, mladého kapitána belgického Beverenu. O jeho příchodu pražský klub nadále jedná.

Sparta a pravý stoper. Tenhle evergreen se táhne prakticky celou zimní přípravou slavného klubu. V její první polovině trenér Václav Jílek opakovaně prohlásil, že je posílení na této pozici prioritou. Postupem času naléhavost svých slov mírnil.

Možnost, že by nový bek nakonec na Letnou opravdu dorazil, ovšem pořád reálně leží na stole. Sparta má čas do 22. února, kdy za sebou v Česku přestupový trh zaklapne petlici. A podle zákulisních informací i nadále vede jednání o možném příchodu pravonohého stopera Maximiliana Caufrieze.

O tom, že 22letý kapitán belgického Beverenu uvízl v hledáčku Pražanů, informoval deník Sport jako první už na konci loňského kalendářního roku. „Je to hráč, kterého sledujeme,“ potvrdil následně na začátku ledna sportovní ředitel klubu Tomáš Rosický.

Přesto se zdálo, že poté situace tak trochu usnula. Během soustředění ve Španělsku si navíc trenér Václav Jílek se svými kolegy začal na pravou stranu středové dvojice chystat leváka Dávida Hancka, jenž by měl naskočit do sobotního úvodního jarního duelu s Libercem po boku Davida Lischky.

Případ Caufriez ale stále není uzavřené téma. „Jednání i nadále probíhají. V tuhle chvíli ale nelze předpovídat, zda k transferu skutečně dojde,“ prozradil zdroj blízký letenskému klubu.

O co přesně jde? V kuolárech se hovoří o tom, že se Sparta s Beverenem zatím neshodla na přestupové částce. Původní sumu, jež se měla pohybovat kolem 1,5 milionu eur (asi 39 milionů korun), totiž belgický klub následně navýšil. A od té doby probíhá licitování.

Úskalím je i skutečnost, že celek z Východních Flander bojuje v nejvyšší soutěži o holý život a odchod klíčového hráče by pro něj představoval citelnou ztrátu.

Maximiliano Caufriez

v sezoně 2019/20 Zápasy 25 Minuty 2182 Góly 0

Vliv na výsledek operace může mít i to, jak dopadne zmíněná konfrontace se Slovanem. Pokud by stoperské duo obstálo, mohla by se Sparta spokojit se současným stavem a kádr definitivně uzavřít. V opačném případě nelze vyloučit zvýšenou aktivitu ve snaze zadní řady naopak posílit a vyztužit.

Bez ohledu na výsledek ovšem platí, že Rosický nebude za žádné situace hráče přeplácet. To totiž jde úplně proti jeho filosofii. „Nebudeme se pouštět do žádných finančních závodů,“ zopakoval někdejší geniální záložník několikrát.

Jisté je, že do sobotního utkání žádný pohyb v kádru nenastane. Co bude potom? Další dny ukážou. Definitivně jasno bude nejpozději příští sobotu.