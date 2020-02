Rada: Mrzí mě konec ve Spartě. O Křetínském, Peltovi i staré škole | iSport.cz

Přes zimu viditelně zhubl, tváře si nechal zarůst šedivým vousem. Plný energie dorazil Petr Rada na domluvený rozhovor. Ve VIP místnosti v útrobách jablonecké Střelnice se pohodlně usadil do křesla, srkal kafe a víc než hodinu a čtvrt vypravoval. „Už je konec? Myslel jsem, že zajdeme ještě víc do hloubky. O fotbale bych se bavil hodiny,“ rozesmál se.

Na následné focení se převlékl. Trpělivě se nechal dirigovat fotografkou Bárou Reichovou, v kabině zapózoval v brýlích. Tak ho zná jen málokdo. Dokonce navrhl, že na venkovní focení si donese čepici, aby na všech fotografiích nevypadal stejně. V jednašedesáti letech je nejstarším trenérem FORTUNA:LIGY, velké sny mu nechybí. „Chtěl bych být druhý. Vždyť za Plzní jsme jen tři body,“ vypravuje.

S Jabloncem už třetím rokem svádíte zázraky. Jak to děláte?

„Je to o hráčích. Pokud se chtějí zlepšovat a něčeho dosáhnout, je to vždycky jednodušší. Kluci, kteří se v Jablonci sešli – a to už od mého příchodu – byli až na malé výjimky charakterově v pořádku. Není podstatné, zda někdo umí o deset hlaviček víc, zásadní je, aby byl povahově dobrý a do mužstva zapadl. Pokud máte v mužstvu element, co vybočuje, můžete dělat, co chcete, a nepůjde to. Do klubu jsem se vrátil po jedenácti letech. Zázemí a lidé jsou stejní. Jediná odešla uklízečka. Jinak v kancelářích vše zůstalo. Šel jsem vlastně do starého, což byla velká výhoda. Když jsem v zimě 2018 přišel, byli jsme osmí a skončili třetí. Klukům jsme poskytli servis, výsledky jsou jejich zásluha. Oni hrají divadlo. Od té doby odešlo jedenáct fotbalistů. Šli výkonnostně nahoru, byl o ně zájem. Přivedli jsme jiné a oni znovu zapadli. Chvílemi to drhlo, ale z naší filozofie jsme necukli, a tak je to správně. Nechci mít spokojené hráče, chci mít hladové hráče. Jinak to nemůže fungovat. Jablonec je sice dobrá adresa, ale každý by měl chtít víc.“

A když jsou spokojení, vyhodíte je, nebo přesvědčíte?

„Nepřesvědčuju je. Buď sem chtějí, nebo ne. Pokud se rozmýšlí, je to špatně. Jestliže ke mně hráč chce, musí si už jen dotáhnout smlouvu. Kolik kdo bere, mě vůbec nezajímá. Dopředu hráči řeknu ještě jednu věc.“

Jakou?

„Že nemá garantované místo v sestavě a že to pro něj bude tvrdý. Nicméně že Jablonec bude mít pozitivní vliv na jeho výkonnost, což je nesporná výhoda do budoucna. Může se prodat, dostat do reprezentace. My nekupujeme hotové hráče. Kdybych chtěl Krmenčíka, nedostanu ho. Ale máme vytipované spektrum kluků a po dohodě s majitelem buď kupujeme, nebo ne. Mám tady tři hráče ze Slavie – Sýkoru, Jugase a Matouška. Všichni výborní borci, skvěle zapadli. Jako poklička na hrnec.“

S Jabloncem jste skončil třetí, pak čtvrtý, máte za sebou herně zdařilou účast v základní skupině Evropské ligy. Po podzimu je Jablonec znovu třetí. Cítíte, že stoupá vaše reputace? Že je jinak nahlíženo na vaši práci?

„V tomhle věku si na to nehraju.“

Počkejte, každý chlap je ješitný a má ego.

„Dobře, potěší mě to. Ale hlavně musím vědět, o koho jde, kdo to říká. Zda to dotyčný myslí upřímně, či nikoliv. Dovedu to rozeznat. Mám kolem sebe spoustu kamarádů a hráčů, kteří mě hodnotí čistě po sportovní stránce. Odmyslí si mé divadlo za lajnou. Za každého hovoří především výsledky. Řeknu vám historku ze Sparty.“