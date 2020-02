Šádek: Ve Slavii udělali hráči obrovský vzestup. Stejně musíme pracovat i my | iSport.cz

Do jarní části fotbalvé FORTUNA:LIGY vstupuje Viktoria Plzeň druhá za Slavií, ligový suverén si vybudoval obří náskok šestnácti bodů. Na západě Čech ale nehodlají slevit ze svých cílů a co nejvíc prohánět lídra tabulky. Generální manažer Adolf Šádek navíc vnímá, že pod novým koučem Adrianem Guľou klub může být dál úspěšný. V rozhovoru pro O2 Sport mluvil i o tom, zda by ve funkci podržel Pavla Vrbu, pokud by nedostal nabídku z Razgradu.

„Nemám moc rád odpovídat na otázky s kdyby. Pavel měl v Plzni platný kontrakt do 30.6. 2020. Jednou jsem říkal, že bych ho určitě nevyhazoval. Je otázka, kdyby na něj nepřišla nabídka (z Razgradu). Pravděpodobně bychom v létě smlouvu neprodlužovali, takže nějaká diskuze by byla. Ale tohle kdyby nenastalo a za to jsem rád,“ řekl Šádek na otázku, zda by úspěšný kouč zůstal na lavičce v Plzni i pro jarní část.

Šádek o spoustě témat spojených s plzeňskou Vitorií mluvil v exkluzivním rozhovoru pro deník Sport. Na soustředění ve Španělsku, které pro mužstvo dopadlo velmi úspěšně, přidal některé zajímavosti i pro O2 Sport.

Třeba jako o procesu výběru trenéra. „Od začátku byl Adrian jediným kandiátem, vytipovaným trenérem, se kterým jsme vedli jednání,“ prohlásil plzeňský boss. „Slováky mám obecně rád, lidsky mi sedl. Je to ambiciózní, pracovitý člověk, mám pocit, že nejsem v klubu jediný workoholik. Teď je všechno v pořádku, ale ještě nehrajeme ostré zápasy. Nejsme v tlaku, ve stresu z posílání hráčů na tribunu a nějakých neúspěchů. Až pak se ukáže, jestli je náš vztah tak silný, abychom ustáli i těžší okamžiky.“

Zmínil kvalitu svých současných hráčů v kádru i ty, kteří se z Plzně dostali do zajímavých evropských destinací. „Předpoklady někteří mají. Nechci konkrétně vypichovat. Ale velmi dobře se vyvíjí Pavel Bucha, Aleš Čermák nebo Pavel Šulc. Mohou být úsěšní, ale ukáže to až čas. Třeba Patrik (Hrošovský) hraje v Belgii kvalitní soutěž, Michael (Krmenčík) to samé,“ pravil Šádek.

Poodhalil i přestupovou strategii klubu, který musí soutěžit se Slavií a Spartou. Pražskými kluby s vyššími rozpočty.

„Bereme hráče bez smluv, je to jedna z cest, kdy hráči mají poměrně vysokou kvalitu, ale kluby neuspokojí jejich potřeby. Pak jsme na trhu my. Třeba u Beauguela, kterému za půl roku končila smlouva a dokázali jsme se s ním dohodnout. U takových hráčů chceme jejich výkonnost ještě posunout. Věřím, že ve dvou, třech případech se trefíme, že trenér je schopný z hráčů dostat víc a posunout je na jejich limit. Třeba jako ve Slavii, kde hráči udělali v poslední době obroský vzestup. Je to dané tréninkem, prací a náročností, stejně musíme pracovat i my,“ zdůraznil.

Došlo i na otázku, zda se může uskutečnit přestup Adolfa Šádka z Plzně. „Já zatím mám své místo tady, ještě jsem nedodělal všechno, co mám rozpracované, navíc jsem ve strukturách LFA (Ligové fotbalové asociace). O odchodu vůbec neřemýšlím. Momentálně si to neumím představit, ale člověk by neměl říkat nikdy,“ reagoval Šádek.

A co plzeňský útok na titul? „Letos je to horší. Sice nemáme rozpočet jako “S„, ale ambice jsme před startem ročníku na titul měli Budeme je mít i dál, chceme atakovat čelo české ligy. To, že nemáme rozpočet jako ni, nás nevede k tomu, že bychom snižovali sportovní klubu. Chceme Spartě a Slavii vytvářet nepříjemnou konkurenci a v lize aspirovat na první tři místa,“ odpověděl Šádek.

