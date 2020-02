Rušno ve Spartě! Klub řeší budoucnost Jílka, ve hře je přesun Kotala k áčku | iSport.cz

Pořádně divoké pondělí zažívají na Spartě. Podle informací deníku Sport vedení slavného klubu intenzivně řeší, jak zareagovat na tragický vstup do jarní části sezony. Ve hře je odvolání trenéra Václava Jílka, jehož by u prvního týmu měl nahradit dosavadní kouč béčka Václav Kotal.

Václav Jílek, bývalý trenér Sparty? Ano, to může být už brzy realita. Více na sobě nezávislých zdrojů portálu iSport.cz se totiž shoduje na tom, že během pondělí byla budoucnost 43letého kouče na Letné hlavním tématem. Důvod? Totálně nezvládnutý vstup do jarní části soutěže. Pražané v sobotu večer podlehli po tragickém výkonu na svém hřišti Liberci 0:2, zloba nespokojených fanoušků se ještě během utkání snesla právě na Jílkovu hlavu.

Sparta proto nyní řeší, jak ze zapeklité situace ven. Ve hře je víc scénářů. Tím nejpravděpodobnějším se v tuhle chvíli jeví, že bude Jílek z funkce hlavního trenéra v nejbližších hodinách odvolán. Pokud by k tomu skutečně došlo, hlavním adeptem na uvolněný post je dosavadní trenér béčka Václav Kotal. Právě on strávil velkou část pondělí na Letné, aby s vedením klubu řešil další budoucnost. Asistenta by mu mohl dělat Michal Šmarda, který doposud působil v této roli ve Slovácku.

Na stole ovšem leží i možnost, že by Jílek vedl tým i v nejbližším utkání v Olomouci a dostal tak příležitost ukázat, jestli je schopen najít ze současné situace nějaký únikový východ. Otázkou však zůstává, zda je samotný kouč vnitřně přesvědčen o tom, že je toho schopen. V kuolárech se mluví o tom, že v tomhle nastavení se Jílek momentálně nenachází a více méně počítá se svým odvoláním.

Jeho tým totiž proti Slovanu nevypadal vůbec dobře. Sparťané nestačili běžecky, jejich hře chyběly jiskra i potřebné nasazení. To všechno jen několik dní poté, kdy Jílek na tiskové konferenci ubezpečoval, že je tým na druhou polovinu sezony nažhavený a skvěle připravený.

Pokud by Jílek byl odvolán, skončilo by jeho angažmá v největším českém klubu už po necelých devíti měsících. Během nich nedokázal mužstvu vtisknout charakteristickou tvář a jasný způsob hry. Po špatném vstupu do sezony a vyřazení ve druhém předkole Evropské ligy se sice Sparta během podzimu lehce zvedala, přezimování na čtvrté příčce FORTUNA:LIGY ovšem bylo zklamáním.

Během delší zimní přestávky mělo dojít k zásadnímu progresu, jenž se měl odrazit právě v úvodu jara. K tomu ovšem nedošlo, vysoká očekávání vystřídala blamáž hned v úvodním duelu. I proto se židle pod Jílkem povážlivě rozkývala. A co nevidět by z ní mohl i spadnout.

Sedmašedesátiletý Václav Kotal má pověst praktika a odborně zdatného trenéra, který dbá na disciplínu, presink a organizaci hry. V minulosti ve Spartě působil v letech 1973-82 jako hráč, později i jako trenér B týmu nebo jako skaut. Svou poslední ligovou štaci v roli hlavního trenéra prožil v brněnské Zbrojovce (2013-16), poté úspěšně působil i u reprezentační sedmnáctky.

