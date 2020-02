Malinského show. Trochu hajzlík, Sparta takového nemá, řekl Horváth | iSport.cz

Čtyři z pěti libereckých gólů proti Spartě dal v aktuální sezoně jediný hráč. Drobné rychlonohé křídlo úřadovalo i v sobotu na Letné. Malinský se prosadil dvakrát po nádherných únicích a stal se po zásluze mužem zápasu.

„Před půlrokem U Nisy popíchnul sparťany, to mu dělá dobře. Co na mysli, to na jazyku, řekne vám, co si myslí,“ prohlásil v pořadu Tiki-Taka na O2 TV Sport liberecký obránce Matěj Hybš. Fanoušci na Letné od začátku na Malinského pískali, aby mu připomněli jeho výrok po podzimním duelu v Liberci. „Tak to mají asi na Spartě jiná pravidla. Když je hráč podražený, nevím...“ řekl po penaltovém zákroku od Matěje Hanouska.

Tím samozřejmě všechny sparťany naštval. Odvety na Letné se ale hradecký odchovanec nezalekl. V sobotu řídil libereckou výhru 2:0, i přes nevoli domácích příznivců se dvakrát prosadil a potvrdil, že na rudý soubor má velkou žízeň.

Malinského show. Sparta takového hráče nemá, říká Horváth

„Když jsme vyběhli na rozcvičku, první, co jsme slyšeli, tak bylo 'Malinský, ty ču....' Ale bylo vidět, že je namotivovanější. Umí dát gól, doufám, že jich v sezoně dá ještě víc,“ popsal Hybš.

Na Malinského výkon reagovali i ostatní hosté ve studiu. „Pískot od fanoušků mě spíš motivoval. Nutilo mě to se na zápas ještě víc soustředit a výkon byl tím pádem lepší,“ pravil Karel Poborský, český vicemistr Evropy 1996.

Liberecký hrdina zápasu v nadsázce pravil, že by ho Sparta měla koupit. „Takového hráče zrovna Sparta v tuhle chvíli nemá. Neznám ho osobně, ale troufnu si říct, že je takovej hajzlík na hřišti,“ řekla plzeňská legenda Pavel Horváth.

On sám negativní reakce fanoušků soupeře pocítil také mnohokrát. „Záleží, co si hráč připustí, nadávky zažil na hřišti skoro každý z nás. Odehrál skvělý zápas, čekal na šanci, kterou totálně využil. Reakce po gólu je logická, vychutnal si celou tribunu. Dostal žlutou, ale dal dva góly, pořád je to plus,“ dodal Horváth.

iSport podcast: Proč Sparta dopustila blamáž s Libercem?

MOMENTY VÍKENDU: Selhání Sparty, první prohra Slavie, dařilo se Julišovi

SESTŘIH: Sparta - Liberec 0:2. Šok na úvod jara! Letenské skolil skvělý Malinský

Sparta - Liberec: Malinský pojišťuje výhru Slovanu! 2:0, fanoušci skandují “Jílek ven!”