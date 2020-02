Bylo jich… je jich pět! Nejen Messi a Lukaku, i v Česku umějí dát gól Slavii | iSport.cz

Jen pět ligových hráčů dokázalo dát Slavii gól • FOTO: Tohle je mimořádný kousek. A pořádný důvod k tomu, být pyšný, ať už zápas skončí jakkoli… Když se v neděli večer trefil Jan Vodháněl do sítě Slavie a zařídil cenné vítězství 1:0, byl teprve pátým střelcem, jemuž se to v nynější sezoně FORTUNA:LIGY povedlo. Stejně jako ostatní se tak postavili po bok Lionela Messiho či Romela Lukaka, kteří červenobílé pokořili v Champions League. Paradoxně mezi nimi není žádný opravdu top kanonýr ani nikdo z týmu největších vyzývatelů. Vybavíte si hned, o které borce se jednalo? A jak dokázali nesmlouvavou obranu z Edenu nachytat? Jestli ne, server iSport.cz nabízí gólové příběhy s řešením i s poučením, kdo a co za inkasovanými brankami stojí. Plus jeden bonus.

Tomáš Vondrášek, 2. kolo, Teplice-Slavia 1:5 (52. minuta) Bylo to ožehavé téma parného přestupového léta: Jak si Slavia povede bez dvou elitních stoperů Simona Deliho a Michaela Ngadeua? Obstojí posila z Jablonce ze sparťanskou minulostí David Hovorka a jak se jí povede ve dvojici s Ondřejem Kúdelou? Odpověď byla na světě rychle, Hovorka se rázem stal jednou z hvězd týmu. Ještě před tím, než na to padl štempl, toho ve 2. kole stačil využít zkušený teplický obránce Tomáš Vondrášek. Byla to první trefa z pěti, k níž napomohli slávisté sami. Konkrétně nechtěně a nešťastně Kúdela. Vondrášek svou nečekanou šanci proměnil suverénně, ale ani se moc neradoval. Snížil v té chvíli na 1:3, Teplice už hrály bez vyloučeného Jakuba Mareše a nakonec utrpěly debakl 1:5. „Tím, že je to Slavia, a že my byli v deseti, tak mě to těší. Ale to je asi tak všechno,“ glosoval po utkání svůj osobní úspěch Vondrášek. „Je to kolektivní sport, a my prohráli. Možná je to dobré do statistik, ale to je jako nic,“ dodal. Byl to jediný gól, který Slavia inkasovala, když byl na hřišti David Hovorka – jindy odpočíval, na konci října v Plzni se pak zranil a přišel o skvěle rozjetou sezonu. Teplice - Slavia: Nešťastný odraz od Kúdely k Vondráškovi, který snižuje na 1:3!

Jan Žídek, 8. kolo, Opava-Slavia 1:1 (90 1. minuta) Tenhle gól na rozdíl od toho v Teplicích slávisty hodně mrzel. Vždyť je stylem last minute připravil o vítězství. Trenér Jindřich Trpišovský zamíchal sestavou, a do středu obrany vyslal po bok Ondřeje Kúdely nového parťáka: Michala Frydrycha, který měl pověst spolehlivého náhradníka. Takového, jenž zastane poctivou práci v defenzivě, a navíc dokáže udeřit na druhé straně – což se mu málem povedlo i v Opavě. Jenže ještě víc byl vidět opavský bek Jan Žídek, jenž se několikrát zastřeloval, až to v samém závěru – v první minutě nastavení – přišlo. Domácí v té době přitom stejně jako Teplice hráli bez vyloučeného hráče, Jaroslav Svozil už dávno na hřišti nebyl. Pod šokující gól se podepsal nepovedeným zákrokem náhradník Přemysl Kovář, který nepotvrdil roli připravené dvojky. Nevytáhli se ale ani krajní obránci Jaroslav Zelený a Tomáš Holeš. Žídek si naběhl po levé straně a napálil míč po centru Budgeho Manzii, pro opavského kapitána to byla ve 34 letech teprve druhá ligová branka. „Trenér nás nutí, abychom to i my beci zavírali. Řekl jsem si, že už není na co čekat a šel jsem tam. Naštěstí to propadlo a už bylo jen na mně to trefit. Měl jsem trochu strach, protože takové kopy jsou těžké, ale zaplaťpánbůh,“ radoval se opavský poctivec. Stiskl tak spoušť zbraně, kterou obvykle využívají slávisté… Opava - Slavia: Totální šok pro Slavii! Kovář promáchl, Žídek srovnal na 1:1!

Michal Škoda, 13. kolo, Slavia-Příbram 3:1 (31. minuta) Byl to kuriózní souboj: proti sobě se postavili bratři Škodové a oba s kapitánskou páskou. Na domácí straně Milan – na té hostí Michal, který přišel k Litavce pikantně z Brna po vzájemné baráži, která Zbrojovku nepustila do nejvyšší soutěže. O tři roky mladší Michal rozjel sezonu lépe: zatímco Milan před soubojem v Edenu skóroval jen třikrát, on už měl na pažbě pět zářezů. A přidal šestý, jímž překvapivě poslal Příbramské do vedení. Martin Nový napálil bezvadně balon z přímého kopu z dobrých třiceti metrů na bránu a Škoda vyrazil do sprintu. Jako by tušil, že se k němu ještě může dostat. Stalo se – a vedly se debaty, zda brankář Ondřej Kolář mohl zasáhnout lépe než tak, že vyrazil míč pouze na tyč, od níž se dostal zrovna ke Škodovi. Do šestnáctky vběhlo hned šest slávistů, ale žádný trestuhodně nebyl v bezprostřední blízkosti příbramského habána, ani stopeři Ondřej Kúdela a Michal Frydrych. Michal Škoda tak balon odrazem o zem nasměroval pod břevno a Koláře připravil o sérii neprůstřelnosti, která trvala 788 minut. „Věděl jsem o ní. Říkal jsem si, že by bylo fajn, abych dal gól zrovna já,“ povídal střelec, byť jeho tým nakonec odjížděl s prohrou 1:3. „Lepší je, že jsme aspoň ukončili naši sérii bez vstřelené branky. Nikdo od nás nic nečekal, podali jsme dobrý výkon. Bohužel nemáme ani bod,“ dodal. Slavia - Příbram: Michal Škoda šokuje tribuny v Edenu! Dorazil Nového pumelici do sítě

Ubong Ekpai, 20. kolo, Slavia-České Budějovice 4:1 (51. minuta) Podzim zakončili slávisté ve velkém stylu a dobrý pocit jim mohl jen lehce zkalit čtvrtý inkasovaný gól. Tentokrát u něho bylo nově složené stoperské duo: vedle Ondřeje Kúdely se postavil čahoun Ladislav Takács, který dorazil na hostování z Mladé Boleslavi. Ani jeden však na gólu podíl neměl. I tentokrát k němu vedla vlastní nedůslednost: centr z levé strany přeletěl střed obrany, míč se od spoluhráče odrazil k Janu Bořilovi, který ho slabě odkopl a Ubong Ekpai se nemýlil. Snížil tak na 1:3, jenže domácí přidali navrch čtvrtou trefu. Rychlý Nigerijec, jehož do Českých Budějovic zapůjčila Plzeň, aby se dostal do formy, jako by měl na slávisty spadeno. Ještě v dresu Liberce zařídil remízu 1:1, a coby hvězda internacionálního souboru ze Zlína dokonce v dubnu 2018 v Edenu v 90. minutě vítězství 2:1. Přitom pouhé dva měsíce předtím o něho „sešívaní“ jevili vážný zájem, ale jednání neskončila tečkou na jeho smlouvě… Slavia - České Budějovice: Ekpai dal hostům naději, střelou k bližší tyči propálil Koláře, 3:1!

Jan Vodháněl, 21. kolo, Bohemians 1905-Slavia 1:0 (70. minuta) Poslední kousek ještě mají všichni v živé paměti. V nezáviděníhodné hlavní roli u toho byl Michal Frydrych, který se vrátil k Ondřeji Kúdelovi, zatímco David Zima, zimní posila z Olomouce, zůstala pouze na lavičce. Vodhánělovi stačilo ke gólu pouhých 30 vteřin, ale Frydrych mu k němu náramně pomohl. Místo toho, aby si v poklidu vyměnil míč s Kúdelou, adresoval naprosto zbytečnou riskantní přihrávku Petru Ševčíkovi. Ten měl k míči dál než Petr Hronek, jenž se vřítil do šestnáctky. Jeho spoluhráč z útoku Matěj Pulkrab zaměstnal brankáře Ondřeje Koláře, který nezasáhl přesvědčivě, a propadlý balon Vodháněl poslal do sítě přes nešťastného Frydrycha. Ten připomněl zaváhání v domácím utkání Ligy mistrů s milánským Interem. „Pulky podstoupil souboj gólmanem, míč propadl a já to dal netradičně pravou nohou,“ lebedil si střelec, jehož v zimě mocně vábila Amerika. Sečteno podtrženo: když už slávisté inkasovali, předcházela tomu v podstatě vždy netypická situace a vlastní přičinění… Hrdinou za pár vteřin! Příběh Vodhánělova gólu proti Slavii