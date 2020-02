Košťál o Kotalovi: Miluje Juventus, Kangu buď srovná, nebo nebude hrát | iSport.cz

Pod Václavem Kotalem zažil tři plodné sezony v Brně, završené senzačním šestým místem. Pavel Košťál (39) nedá na nového kouče Sparty dopustit. „Měli jsme nadstandardní vztah. On miluje Juventus, chtěl hrát jako on,“ vybavuje si ze společného působení ve Zbrojovce. Po Kotalově nuceném konci nedobrovolně odešel i vysoký stoper, na němž do té doby stála defenziva.

Připouští, že Václav Kotal působí odtažitě, není vtipálkem na první dobrou. To mu však podle Pavla Košťála neubírá na trenérských kvalitách. „Na každého soupeře se snaží něco vymyslet, využít jeho slabší stránky,“ popisuje Pavel Košťál, jenž dohrává kariéru v divizi za Velké Hamry u Jablonce a je hodně zvědavý, jak se bude dařit ve Spartě jeho bývalému trenérovi.

Jak vzpomínáte na trenéra Kotala?

„Mám dobré vzpomínky. V naší poslední sezoně v Brně jsme skončili šestí, což nikdo nečekal. Stejně pak musel odejít. A já taky. Nový kouč Habanec chtěl hrát výš. (ušklíbne se) Kotal žije fotbalem čtyřiadvacet hodin denně. Nezažil jsem trenéra, který by tomu dával tolik, co on.“

Hlavní důraz klade na taktiku, že?

„Ano, taktika u něj je na prvním místě. Na každého soupeře se snaží něco vymyslet, využít jeho slabší stránky. Hodně nám ukazoval Juventus, který s pevnou defenzivou vyhrával každý rok italský titul. Jde do detailů, má rád tříčlennou obranu. Záleží, jaké typy hráčů má k dispozici. Možná trojku vyzkouší i ve Spartě. Na tréninku jsme pilovali ty samé věci. Pořád dokola. Takové, které se učí už v žáčcích. Zdokonalovali jsme se tím.“

Pamatuji si, že hra Zbrojovky sice nesla výsledky, ale často nebyla dvakrát pohledná.

„My jsme neměli tým na to, abychom dávali tři, čtyři góly za zápas. Museli jsme vycházet z obrany a vstřelit jednu, dvě branky. Ve Spartě má úplně jiný hráčský materiál. Jsem zvědavý, jak uspěje. Kvalitní trenér to je. Je dost zkušený na to, aby to zvládl. Jen mě překvapilo, že se to odehrálo takhle rychle.“

Kotalovi už je 67 let. Zvládne tak náročnou funkci fyzicky?

„Energii určitě má. Navíc si k sobě vzal Michala Šmardu, který bude dělat dobrou atmosféru. Spolupráce jim vyhovuje, dávají to do kupy společně. Kotal je takový zamračený, proto má Šmardu. Dobře se doplňují. Umí i udělat legraci, sám jsem to na vlastní kůži zažil. Občas něco prohodí, ale není potřeba to říkat do novin.“ (úsměv)

Má radši mladší nebo starší hráče?

„Rád spolupracuje s mladými. Piluje s nimi techniku, přebrání míče. Ale ví, že se nedá hrát jen s mladými. V Brně se opíral o nás starší. Zkušenost je potřeba.“

Čím na Letné začne?

„Myslím, že celý týden se bude věnovat taktické přípravě na Olomouc. Zakládání útoku, rozehrávka... Myslím, že už v neděli bude znát jeho přínos. Uvidíme, co tam vykouzlí. Viděl jsem Spartu proti Liberci a soupeř ji předčil v rychlosti i v nasazení. Líbilo se mi, jak hrál.“

Bude sázet na Guélora Kangu?

„Buď ho srovná, anebo hrát nebude. Disciplína je pro Kotala základ. Když se vymění trenér, každý hráč se chce ukázat. Každý má stejnou startovní čáru.“

