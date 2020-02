Kopecký asistentem v Baníku: Není to o ješitnosti. Mluví o Kozlovi i Opavě | iSport.cz

Když si Luboš Kozel vybíral do Baníku své asistenty, chtěl někoho, kdo má za sebou ligovou zkušenost coby hlavní trenér. Proto padla volba na Ivana Kopeckého (49), který po dobu jeho týdenního pobytu ve Španělsku s reprezentační devatenáctkou na soustředění ostravský tým vedl. Před pondělním zápasem s Jabloncem je realizační tým už od pátka opět „komplet“. „S Lubošem jsme byli v každodenním kontaktu. Je to situace, se kterou jsme předem počítali. Tréninkovou náplň jsme připravili dopředu a jeli jsme podle plánu,“ říká.

Přestože pochází z východních Čech, za poslední dvě a půl sezony vystřídal čtyři ligové kluby z Moravskoslezského kraje. Teď se Ivan Kopecký dočkal angažmá v tom největším.

Máte pro vaše kočování po regionu vysvětlení?

„Hodně lidí se mě na to ptá. (úsměv) Začalo se to tady se mnou táhnout od angažmá ve Vítkovicích, kdy jsme se dokázali ve druhé lize zázračně zachránit. Odskočil jsem si na Vysočinu, ale zase jsem se vrátil. Nejdřív do Karviné, pak do Opavy a teď jsem v Baníku. Možná mě sem něco přitahuje.“

IVAN KOPECKÝ Narozen: 10. června 1970 (49 let) Pozice: asistent trenéra Baníku Ostrava (od 2020) Hráčská kariéra: v profesionálních soutěžích hrál za Hradec Králové, Teplice, Chrudim a Drnovice (I. liga, 1996–2000), Trenčín. Odehrál pětatřicet prvoligových zápasů a vsítil jednu branku Trenérská kariéra: Teplice (2012, asistent) Čáslav (2012–2013), Varnsdorf (2013–2015, U21/asistent), Podbrezová (2015–2016, asistent), Jablonec (2015–2016, asistent), Vítkovice (2017), Jihlava (2017), Karviná (2018, asistent), Opava (2018–2019)

Říká se, že jde o specifický kraj.

„Asi to tak bude. Pro lidi je tady fotbal velkým tahákem, to každého trenéra hned zaujme. A Baník je úplně jiná kategorie, má velké ambice. Ve fotbale patří mezi kluby, které mají prestiž, čehož jsem byl několikrát svědkem jako soupeř a naposledy jsme to všichni viděli v Uherském Hradišti. Kulisa byla fantastická, lidé fotbalem žijí. To se mi líbí.“

Je pravda, že máte start za Baník? Říkal to Luboš Kozel, ale nikde se mi to nepovedlo dohledat.

„Je. Přišla mi nabídka z Baníku, když jsem působil v Drnovicích. Odehrál jsem na Bazalech přípravné utkání proti Interu Bratislava, byl jsem s týmem i na soustředění v Šilheřovicích. Pamatuju si, že tady byl Milan Baroš, Víťa Baránek, Petr Samec, Milan Poštulka, Marcel Lička... Už jsme byli dohodnuti na smlouvě, ale Drnovice se na přestupu nedomluvily. Pak jsem měl nabídku dělat asistenta trenérovi Malurovi, nedopadlo to. Tak to vyšlo do třetice až teď, jsem rád.“

Dostal jste se z pozice hlavního trenéra do role asistenta. Chlapská ješitnost to skousla?

„Není to o ješitnosti, fotbal miluju. Ti, co mě znají, vědí, co mu obětuji. Velkou podporu mám v rodině. Když mi Luboš Kozel před Štědrým dnem zavolal,