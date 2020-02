Trpišovský o Nezmarově roli: My jsme neřízené střely, on má odpovědnost | iSport.cz

Trpišovský Nezmara velmi dobře zná už z působení v Liberci, na spolupráci pak navázali v Edenu. A velmi úspěšně. Proto čtyřiačtyřicetiletý kouč vnímal možný odchod dlouholetého parťáka jako problematický. Nakonec si ale mohl oddechnout.

„Honza zůstal naši největší posilou. Je tu dva roky a v klubu nastavil určité věci. Má jiné uvažovaní než my všichni. My jsme neřízené střely, on má nejvyšší míru odpovědnosti. Kdyby tu nebyl, bylo by to složité,“ podotkl Trpišovský.

Nezmar podle něj dokáže hledět i více dopředu, což je obrovská výhoda. „Honza je brzdou spousty emočních věcí. My jsme všichni zažraní do současnosti, ale on přemýšlí hodně nad budoucností. I díky tomu, co všechno poznal a sjezdil,“ uvedl trenér, který Slavii v roce 2019 dovedl k doublu i účasti v nabité skupině Ligy mistrů.

Role bývalého ligového střelce je podle něj pro Slavii klíčová. „Někteří lidé jsou nenahraditelní. Odejít od rozdělané práce by při jeho širokém záběru pro klub byla stejná rána jako odchod Suka (Tomáše Součka),“ poznamenal Trpišovský.

V pořadu Jeden na jednoho mluvil i o vztahu s asistentem Zdeňkem Houšteckým či složitých přípravách na zápas Champions League v Dortmundu. A proč každý jeho trénink začíná bagem? „To je ukázka všeho, co ve hře potřebujete. Pokud jsou hráči správně nastavení a hrají o něco, co jim vadí, tak hrají naplno. To do žádného cvičení nedáte,“ vysvětlil kouč Pražanů.

Řeč přišla i na mediální povinnosti či fantasy ligy, které Trpišovský v minulosti úspěšně hrál. A možná překvapí, jak moc prožíval zámořskou kariéru Jaromíra Jágra a jeho honbu za řadou rekordů NHL.

