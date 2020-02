Kotal o Spartě: Změny v sestavě musí přijít. Hráčům ukazoval i Haalanda | iSport.cz

Skočil jste náhle do nového týmu. Bylo těžké rozhodnutí áčko Sparty převzít?

„Určité poznatky jsem ze hry měl, přeci jen jsem půl roku působil v B-týmu a s áčkem jsme spolupracovali. V tom tedy problém nebyl. Respektoval jsem rozhodnutí vedení klubu. Moje veškerá činnost ve Spartě začala na nějaké úrovni, bylo to pro mě těžké rozhodnutí, ale určitě chci pomoci k lepším výsledkům.“

V jakém stavu jste našel tým?

„Čas byl krátký, ale určitě chceme pracovat na chybách, které všichni viděli. Nejpodstatnější byly asi individuální chyby. Je potřeba, aby si to hráči uvědomovali a nešli v některých situacích do rizika. Pro trenéra je to těžká situace, taktika může být jakákoliv, ale na hřišti rozhodují hráči. Snažíme se na hráče působit mentálně a trošku jim zvednout sebevědomí. Po čtyřech prohrách situace není dobrá.“

Bude se hodně měnit sestava oproti utkání s Libercem?

„Představu mám, ale neprozradím ji, je to součást taktiky. Změny ale přijít musí.“

Sparta při prohře s Libercem nehrála v dobrém tempu. Vypozoroval jste v tréninku, že by hráči nebyli dostatečně připravení, či to byla neochota?

„Pracujeme na nějaké úrovni, takže jsme měli výsledky testů hráčů a nic neodpovídalo tomu, že by byli špatně připravení. Nevím, jestli si třeba nevěřili, to je druhá věc. Každý hráč je tu pod kontrolou a nic nenasvědčuje nějaké špatné připravenosti. Bohužel výsledky byly, jaké byly. Zápasy jsem viděl, ale v kabině jsem nebyl, takže těžko se k tomu vyjadřovat.“

Přístup proti Liberci byl až laxní. Jak chcete do hráčů dostat, aby to tak nebylo?

„Klíčové je postavení hráčů při určité herní situaci. V tom byly proti Liberci určité chyby. Pracovali jsme na tom, abychom zaujímali lepší obranné postavení, hlavně z hlediska bezpečnosti. Může tam být určitá míra rizika, ale zároveň to musí být bezpečné z hlediska defenzivy. Když vezmu například první inkasovaný gól, padl po vhazování na útočné polovině. To by se stávat nemělo. Chyby by se neměly opakovat. Když to hráčům ukážete, je otázkou, za jak dlouho to do nich dostanete, aby si to vzali za své.“

Napadlo vás v létě, že když se trenérovi áčka nebude dařit, budete první na řadě?

„To určitě ne.“ (usměv)

Kanga s Dočkalem? Třeba někdy v budoucnu

Nyní vás čeká Olomouc. Jaký je to soupeř?

„Olomouc hrála v Teplicích první půli skvěle. Po zápase jsem chtěl volat Lukáši Julišovi, který nám v béčku na podzim hodně pomohl a gratulovat mu ke dvěma gólům. Naštěstí jsem to neudělal. Olomouc jsem sledoval zejména kvůli němu, takže mám určitý obrázek.“

Ví se o vás, že rád využíváte systém 3-5-2. Plánujete ho i u áčka Sparty?

„Vždy vycházím z toho, jaké hráče mám k dispozici. O systému a způsobu hry se tedy rozhoduji podle toho, ale i podle soupeře. Snažím se reagovat na to, jak hraje soupeř, abychom eliminovali jeho silné stránky a prosadili se vlastním způsobem hry. To je takové moje krédo.“

Hodně se řeší, zda spolu mohou hrát Guélor Kanga s Bořkem Dočkalem. Máte to už nějak vyřešené?

„Spolu mohou hrát jacíkoliv dva hráči. Hráli spolu proti Plzni na jaře a jejich spolupráce byla velmi dobrá. Bylo to samozřejmě v jiné době. V současné době je třeba zapracovat na obranné fázi. Je to také otázka zdravotního stavu. Přeci jen Dočkal začal hrát po dlouhé době. U Kangy jsou zase problémy s defenzivou, to vidíme všichni. Třeba ale v budoucnosti jejich soužití na hřišti nastane.“

Dají se nedostatky v defenzivě odstranit během dvou tréninků, nebo je to o týdnech?

„Záleží to na hráčích, zda jsou schopní to odstranit. Jestli je to budeme muset učit, tak to bude trvat delší dobu. Věřím, že je tu dobrá skladba hráčů, ale musejí si plnit povinnosti, které dostanou – nejen ofenzivní, ale hlavně defenzivní. Když se podíváte na počet gólů, které Sparta dostala, to číslo je hodně vysoké.“

Dokážete si představit hru s dvěma levonohými stopery?

„Je to otázka vývoje. Nevím, proč hráli dva levonozí stopeři. Já preferuji, aby hrál pravák a levák. Z hlediska přípravné kombinace je to strašně důležité. Potřebujete rychlou stranovou kombinaci, abyste našli místo v postavení soupeře.“

Máte vyřešenou i útočnou fázi? Může třeba Adam Hložek na hrot?

„Prognózy sestav už proběhly tiskem. Změny budou, chceme zrychlit přechodovou fázi a jaká bude efektivita, to uvidíme už v neděli.“

S Haškem jsem se nebavil

V minulých angažmá jste dával hráčům domácí úkoly. Museli třeba sledovat Ligu mistrů. Proběhlo to už i tady?

„Hráči se musejí zajímat o moderní trendy. Zdůrazňoval jsem teď například rohový kop proti Dortmundu v Lize mistrů, konkrétně počínání Haalanda, který odehrává míč ve vlastním malém vápně a během šesti sekund je skoro na hrotu. To je moderní, rychlý přechod do útoku a tak dále. Hráči to vidí, ale je otázka, aby to také dokázali realizovat.“

V béčku jste se krátce potkal s Martinem Haškem. Je na místě řešit jeho návrat k áčku?

„Omlouvám se, ale podrobnosti rozchodu neznám, takže se k tomu nechci vyjadřovat. S Martinem jsme se o tom nebavili. Respektoval jsem, že trénoval s námi, ale o důvodech jsem se s ním nebavil. Četl jsem, že má zájem odejít, ale neřešili jsme to.“

LIGA NARUBY: Jílkův poslední rozhovor, hořící šály Slavie a parádní oslava Baníku

Plánujete větší zapojení mladých hráčů do sestavy A-týmu?

„Bude záležet na výkonnosti hráčů. Přeřadili jsme Adama Karabce, který byl ale s národním týmem. V úvodu by tak měl chodit za béčko. Vše bude záviset na tom, jaké budou výsledky, nebo spíše jaká bude hra. Uvidíme, ničemu se nebráním. Klíčové pro nás ale je zarazit výsledkové propady a dostat hráče na lepší vlnu, protože ve vědomí hráčů čtyři prohry v řadě jsou.“

Přivedl jste si asistenta Michala Šmardu. Jaká bude jeho úloha?

„Byl jsem rád, že nám Slovácko vyšlo vstříc. Dlouhodobě jsem s Míšou spolupracoval a byl s ním spokojený. Nejen, že je asistent, ale má blízko ke klukům a je takovou spojkou mezi hráči a realizačním týmem a také mnou. Zpětná vazba z mužstva je strašně důležitá. Vzhledem k počtu hráčů bychom rádi angažovali ještě jednoho asistenta, ale zatím hledáme. Čas nás netlačí, ale výhledově bychom realizační tým chtěli doplnit.“

Trenér Jílek říkal, že pokud musí kouč burcovat hráče k zápasu, je něco špatně. Stavíte se k tomu stejně?

„Máme určité stereotypy, jak hráče dostat do zápasového napětí. Vnitřní motivace hráčů je ale strašně důležitá. Je to i o typu samotných hráčů. S týmem jsem nepracoval, ale za tři čtyři dny, co jsme trénovali, si myslím, že by v tomto ohledu neměl být problém.“

Dali jste si s vedením nějaký výsledkový cíl pro zbytek jara?

„Cíle jsou vždy ty nejvyšší. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Čtyři prohry v řadě na hráče mají vliv, my se je z toho budeme snažit rychle dostat. Je před námi zápas s Olomoucí a pak velmi těžká utkání. Zlín, který je namočený v boji o záchranu, ale pak Baník v poháru a Slavia s Plzní. Čekají nás tedy těžká utkání, která budou prověrkou pro tým, jak změnu absorboval.“