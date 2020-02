Plzeň - Příbram | Pavel Bucha má hattrick, donutili ho parťáci | iSport.cz

Poprvé v lize se postavil před plzeňské publikum v červenomodrém dresu. Duel s Příbramí (4:0) v rámci 22. kola FORTUNA:LIG Y stačil Pavlu Buchovi na to, aby západočeské fanoušky očaroval a kompletně je získal na svoji stranu. Tribuny vytrvale pěly jeho jméno, když jedenadvacetiletý záložník proměněnou penaltou završil hattrick. A pak i po zápase. „Vůbec jsem si to před utkáním nedokázal představit,“ tvrdil hrdina po třígólové signatuře.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 4. Kalvach, 17. Bucha, 62. Bucha, 72. Bucha Hosté: Sestavy Domácí: A. Hruška – Řezník, Hejda, Brabec (C), Limberský (74. Herc) – Bucha, Kalvach, Hořava – J. Kopic (64. Mihálik), Beauguel (82. Chorý), J. Kovařík. Hosté: Kočí – Dramé, Šimek, Kleščík (46. Cmiljanović), Nový – Polidar, Tregler, Zorvan (77. Kříž), Kvída – Jindráček (46. Soldát), Michal Škoda (C). Náhradníci Domácí: Diaz, Chorý, Havel, Herc, Mihálik, Pernica, Sváček Hosté: Cmiljanović, Hájek, Kříž, Soldát, Voltr, Sehit, Vantruba Karty Hosté: Šimek Rozhodčí Hocek – Vlček, Vaňkát Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 9 632 diváků

Byl to váš nejlepší zápas kariéry?

„Asi ano. Z toho pohledu, že jsem měl tři góly a asistenci určitě. Ale vím o situacích, kdy jsem zbytečně ztratil míč nebo vyřešil něco špatně. Měl jsem třeba i štěstí u prvního gólu, kdy se míč různě odrážel. Pak jsem rád, že mě kluci postavili k penaltě a mohl jsem to dovršit.“

Jean-David Beauguel vám penaltu přenechal. Jakým způsobem probíhala mezi vámi konverzace?

„Bavili jsme se o tom, kdo to vezme. Nejdřív jsem se rozhodl, že to nechám jemu. Chtěl jsem, aby střelecky navázal na zápas v Opavě. Podle mě je důležitější, aby útočník byl v pohodě a padalo mu to tam. Chtěl jsem se tedy o to podělit. Ale kluci mě k tomu dá se říct donutili (úsměv). Jsem za to rád, protože nevím, jestli se mi tohle ještě někdy poštěstí.“

V sezoně máte na záložníka naprosto nadstandardní počet gólů. Zaútočíte se současnými devíti trefami na krále ligových střelců? Na první místo ztrácíte jediný gól.

„Věřím si na to. Když to takhle slyším, tak bych vůbec před sezonou neřekl, že bych se do takovéto situace mohl dostat. Jsem rád, že se mi takhle daří. Snad v tom budu pokračovat. S tím stylem, který tady hrajeme, a v součtu s ambicemi klubu to možné je. Ale důležitější budou výsledky týmu.“

Co byste řekl k samotnému zápasu?

„Pozitivní slova. Důležité je, že jsme navázali na výkon a výsledek z Opavy. Je dobře, že jsme zase nedostali gól. Bylo to od nás dobře zvládnuté utkání, i když tam bylo pár fází, kdy jsme lehce polevili a nechali soupeře hrát. Ovšem bylo to pod naší kontrolou a diktovali jsme tempo hry.“

Vnímal jste euforii od fanoušků směrem k vaší osobě?

„Prvně musím říct, že jim děkuju za to, že sem přišli v takovém počtu. A také za to, jakou podporu mi vyjádřili během zápasu. Vůbec jsem si to před utkáním nedokázal představit. Už po utkání v Opavě jsem mluvil o tom, jak se sem těším. Podporu fanoušků jsem opravdu cítil i v momentě, kdy jsem šel na penaltu. Trochu na mě vyvinuli tlak, byl jsem nervózní. Takovou situaci jsem ještě nezažil. Jsem rád, že to takhle dopadlo. “

Jak byste porovnal svoji současnou roli, oproti jednomu roku, kdy jste byl v Boleslavi?

„Vyhovuje mi to. Jsem rád za to, jakým způsobem tady hrajeme. Nicméně je vidět, že to ještě není úplně dokonalý. Furt si na to zvykáme. Je třeba ještě doladit různé věci – například pohyb při zakládání protiútoků. Každopádně můžu být často na balónu a mám kolem sebe hráče, které mám. Pak je pro mě jednoduché hrát.“

Jak klíčové bylo hostování pro rozvoj vaší kariéry?

„Dalo mi herní vytížení. Působení v Boleslavi mohu hodnotit pouze kladně, nelze na to říct špatné slovo. Byl jsem tam spokojený od spoluhráčů po vedení. Cítil jsem tam podporu. Za to jim opravdu děkuju. Řekl bych, že z toho těžím. Na hřišti si věřím, přechod se mi poměrně daří. A jsem rád, protože není jednoduché hrát za Viktorku.“