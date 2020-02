Sparta poprvé pod Kotalem. Chystá až pět změn, Kanga jen na lavičce? | iSport.cz

Dávid Hancko na sobě nedal znát, co si o změně myslí • Martin Sekanina (Blesk)

David Lischka a Adam Hložek posloužili jako nosiči balónů, ale dobrou náladu jim to nesebralo • Martin Sekanina (Blesk)

Guélor Kanga by podle informací iSport.cz mohl chybět v základní sestavě Sparty v Olomouci • Martin Sekanina (Blesk)

Den D pro Václava Kotala je tu. Respektovaný stratég v neděli vůbec poprvé povede Spartu v roli hlavního trenéra. Úkol pro duel v Olomouci ( 17.00, sledujte ONLINE ) je jasný: zásadně vyztužit defenzivu a získat tři body. Nový kouč Letenských ho podle informací deníku Sport bude chtít splnit za pomocí četných změn ve složení základní sestavy. Těch by totiž mohlo být dokonce pět.

Sebevědomější, hladovější, mnohem organizovanější směrem dozadu. Taková by měla být Sparta pod taktovkou Václava Kotala. Zkušený trenér převzal první tým Pražanů v úterý po odvolaném Václavu Jílkovi, už v neděli ho v Olomouci čeká první ostrý test.

„Představu ohledně sestavy mám, ale neprozradím ji. Je to součást taktiky. Změny ale přijít musí,“ naznačil na páteční tiskové konferenci Kotal.

Jisté je, že ve složení základní jedenáctky dojde po zoufalém představení v úvodním jarním kole s Libercem (0:2) k pořádnému průvanu. Podle informací deníku Sport by Kotal mohl poslat do hry až pět hráčů, kteří proti Slovanu od první minuty seděli pouze mezi náhradníky. Na své oblíbené rozestavení se třemi obránci zatím nepřejde, do hry ale zakomponuje dvě defenzivní šestky.

Jedna změna je vynucená. Do akce nemůže pro čtyři žluté karty Martin Frýdek, jehož na levém kraji obrany nahradí Matěj Hanousek. Vpravo zůstane Andreas Vindheim, Kotal ovšem sáhne do složení stoperského dua.

„Já preferuji, aby hrál pravák a levák. Z hlediska přípravné kombinace je to strašně důležité. Potřebujete rychlou stranovou kombinaci, abyste našli místo v postavení soupeře,“ uvedl Kotal v předstihu, že rozbije partnerství Dávida Hancka a Davida Lischky. První jmenovaný ovšem v zahajovací sestavě zůstane, jen se přesune na post levého stopera. Po boku by pak měl mít Georgese Mandjecka.

Původem střední záložník sice neohromí svou rychlostí, je ovšem typem konstruktivního fotbalisty. Přesně takové hráče chce mít Kotal na stoperském postu. Při jeho defenzivnějším způsobu hry je totiž rozehrávka od stoperů vedoucí k rychlému přechodu do útoku naprosto stěžejní.

Ve středu pole se Sparta nově spolehne na dva defenzivněji laděné středopolaře. Zdroje Sportu se shodují na tom, že by jimi měli být Ladislav Krejčí s Michalem Sáčkem. Nad nimi pak bude velmi pravděpodobně na pozici desítky operovat kapitán Bořek Dočkal. To by mimo jiné znamenalo odsun Guélora Kangy pouze na lavičku.

Co nejvíc, co nejrychleji! Kotal poprvé řídil trénink Sparty

Není tajemstvím, že Kotal má rád rychlé hráče, kteří si umí poradit v situacích jeden na jednoho. I proto lze očekávat, že na levém křídle vyběhne Srdjan Plavšič. To pravé by mohlo připadnout možná trochu nečekaně Davidu Mobergu Karlssonovi, jenž po příchodu do Sparty prožil před rokem senzační jaro, od té doby se ale trápí. Variantou je i využití Martina Graiciara.

A útok? Ani Benjamin Tetteh, ani Libor Kozák. Na hrot se podle všeho posune z křídelní pozice Adam Hložek. Právě v útoku (či na podhrotu) totiž podle Kotala může nejvíc uplatnit své výjimečné schopnosti.

Právě v tomto složení Sparta absolvovala ve čtvrtek modelové utkání proti béčku, v úterý a ve středu hráči trénovali dvoufázově. „Bylo to nutné. Věnovali jsme se nácviku taktických věcí, na to je vždycky potřeba čas. Do Olomouce jedeme sebevědomě, chceme vyhrát,“ prohlásil pro klubový web asistent Michal Šmarda.

Dočká se Kotal vítězného entreé?

Jak by Sparta mohla nastoupit: Heča - Vindheim, Mandjeck, Hancko, Hanousek - Sáček, Krejčí - Karlsson, Dočkal, Plavšič - Hložek.

