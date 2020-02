Plzeň sviští podle Guľy. Sprintující Beauguel, rozparáděný Bucha i vášeň | iSport.cz

HVĚZDNÝ BUCHA

Plzeň - Příbram: Bucha dovršil hattrick! Suverénně proměnil penaltu, 4:0

Nástup jako hrom! Pavel Bucha vtrhl do plzeňské sestavy po hostování v Boleslavi hlavním vchodem. A beze studu rozrazil dveře. Jednadvacetiletý záložník si v přípravě rychle vybojoval místo v základu, v Opavě se podílel na poslední brance Jana Kopice. V sobotu proti Příbrami to rozbalil naplno – první ligový hattrick, k tomu jedna asistence. Podvečer ve Štruncových sadech patřil skvěle hrajícímu mladíkovi, který v sezoně nastřílel už devět gólů. Momentálně dokonce útočí na krále ligových střelců. „Věřím si na to. Když to takhle slyším, tak bych vůbec před sezonou neřekl, že bych se do takové situace mohl dostat,“ pravila skromně vycházející plzeňská kometa.