Koller hodnotí změny ve Spartě: Jako nebe a dudy. Jak vidí Hložka na hrotu? | iSport.cz

Jaro z pohledu Sparty? Výměna trenéra po prvním kole, dvě porážky v řadě, žádný vstřelený gól a pád na šesté místo tabulky. Slibovaný útok na druhou pozici se nekoná. Byť s příchodem nového kouče Václava Kotala došlo k viditelnému hernímu posunu, výsledek se v Olomouci nedostavil. Sparta prohrála 0:1. „Problém Sparty není otázkou jednoho roku, ten lze vypozorovat minimálně pět let zpátky. Není normální, aby se v klubu protočilo devět trenérů za posledních čtyři pět sezon. Furt se něco zkouší a stále se to nedaří,“ tvrdí Jan Koller v rozhovoru pro iSport Premium. Bývalý kanonýr hovoří též o sportovním řediteli Tomáši Rosickém, ale také o vzestupu Plzně.

Jak se vám pozdávala Sparta pod trenérem Václavem Kotalem? Zaregistroval jste změny?

„Rozhodně mi přišla aktivnější a pohyblivější než v předešlém utkání s Libercem. Bylo znát, že pan Kotal dosadil do sestavy více rychlostních hráčů. Hlavně na krajích hřiště. Sparta měla slušný vstup do zápasu, byla lepší, měla územní převahu. Až do obdrženého gólu, který ji viditelně uzemnil. Po změně stran přibývaly šance, bohužel je Sparta neproměňovala a je z toho další porážka.“

Výsledek se nedostavil, nicméně změnu způsobu hry hodnotíte pozitivně?

„Jednoznačně. Bylo to jako nebe a dudy. S Libercem mi přišli hráči mdlí, absolutně bez chuti. Kdežto v Olomouci jsem jednoznačně vnímal snahu vyhrát. Velkým negativem je ale chování v koncovce. Z tolika šancí by hráči, kteří ve Spartě jsou, měli minimálně jednou udeřit. Navíc si nechali vstřelit branku po standardní situaci. Momentálně není Sparta na tom tak dobře psychicky, aby utkání dovedla otočit. Hráči jsou mentálně unavení, série pěti proher – tedy i s přípravnými zápasy - se na nich nutně musí projevit. Tým, který by byl více v pohodě, by zápas dovedl zvrátit ve svůj prospěch.“

Věříte, že Václav Kotal je konečně trenérem, který Spartu může vyvést ze slepé uličky?