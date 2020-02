Pět plzeňských hattricků: 21 let čekání, ne NEJ střelci, pak Bucha i Krmenčík | iSport.cz

Viktoria Plzeň v lize zaznamenala celkem pět hattricků, o dva se postaral Michael Krmenčík • FOTO: Když Pavel Bucha v sobotu sestřelil třemi góly Příbram, stal se teprve čtvrtým hráčem Plzně, který ve FORTUNA:LIZE zaznamenal hattrick. Paradoxní je, že dvěma nejlepším střelcům klubu – Danielu Kolářovi ani Marku Bakošovi – se to v červenomodrých barvách nikdy nepovedlo. Na ten první ostatně Viktoria čekala dlouhých 21 let, zařídil jej Stanislav Tecl. Kdo další ho pak ještě dokázal napodobit?

STANISLAV TECL (Mladá Boleslav–Plzeň 0:3, 11. kolo 2014/15) Viktoria musela v I. lize odehrát 521 zápasů a nastřílet 709 branek, než se dočkala prvního hattricku. Zařídil jej Stanislav Tecl na půdě Mladé Boleslavi. „Naposledy jsem dal tři góly v jednom utkání ještě v Jihlavě v druhé lize. Byl to dnes krásný zápas pro mě osobně, ale i pro celý mančaft. Určitě se to však nerodilo tak lehce, jak to vypadá,“ podotkl tehdy čtyřiadvacetiletý útočník. Stanislav Tecl se raduje z branky. • Foto Barbora Reichová (Sport)

ALEŠ ČERMÁK (Brno–Plzeň 1:3, 25. kolo 2017/18) Před zápasem se Aleš Čermák natáhl a dumal o tom, že by to konečně chtělo v dresu Viktorie skórovat. Záměr z odpolední siesty mu nakonec vyšel mimořádně, na hřišti Zbrojovky se trefil hned třikrát. „Nikdy v životě jsem hattrick nedal, snad v žácích Sparty na halovém turnaji kdysi. Strašně si to užívám,“ zářil třiadvacetiletý záložník. CELÝ SESTŘIH: Brno - Plzeň 1:3. Čermák nastřílel hattrick

MICHAEL KRMENČÍK (Dukla–Plzeň 1:5, 30. kolo 2017/18) Loučení s mistrovskou sezonou vyšlo Viktorii i králi střelců na jedničku, pokud Dukla spoléhala na kocovinu soupeře po oslavách, šeredně se spletla. A Michaelu Krmenčíkovi se hodně ulevilo. „Já už dostával smsky, jestli to není trapné být nejlepší střelec se třinácti góly. Taky mi to přišlo trošku blbý, tak jsem si řekl, že to číslo nechám narůst. Povedlo se mi dát šestnáct gólů a přidat nějaké asistence, což je asi lepší číslo, než smolná třináctka,“ přiznal. CELÝ SESTŘIH: Dukla Praha - Plzeň. Mistr bere další tři body, Krmenčík má hattrick

MICHAEL KRMENČÍK (Plzeň–Mladá Boleslav 6:1, 6. kolo 2018/19) Když šlápl na obránce Matěje Chaluše, koledoval si o vyloučení. Jenže na hřišti zůstal, třikrát skóroval – a mohl být ještě produktivnější, v další šanci však selhal. „Ty vogo, hodně mě to mrzí. Koukal jsem na tu situaci na velké obrazovce, Chaluš udělal skluz, ani nevěděl, na jakou stranu ho dělá, a levačkou jsem ho trefil do nohy. Byl to jasnej gól,“ líčil otevřeně. To Michael Krmenčík ještě nevěděl, že šlo o jeho poslední ligové góly v sezoně, za dva měsíce se totiž vážně zranil. SESTŘIH: Plzeň - Mladá Boleslav 6:1. Demolici řídil Krmenčík