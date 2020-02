Pavel Bucha: roste nový Darida? Sklízí chválu, je mezi elitou | iSport.cz

Kmenovým hráčem Plzně je sice už téměř dva roky, ale ligovou premiéru v dresu Viktorie si před vlastními fanoušky odbyl Pavel Bucha až v sobotu proti Příbrami. A byl to debut jak hrom. Na jednoznačném vítězství 4:0 se podepsal třemi góly a asistencí, což deník Sport ocenil maximální známkou 10.

„Byl to asi nejlepší zápas mé kariéry. Před utkáním jsem si to nedokázal vůbec představit,“ přiznal subtilní středopolař bezelstně.

Vynikající produktivitu přitom vykazoval už na hostování v Mladé Boleslavi, v jejímž dresu si na podzim připsal šest branek a čtyři asistence. V zimě se pak vrátil do Plzně a ve spanilé jízdě FORTUNA:LIGOU pokračuje bez zastavení.

Plzeň - Příbram: Bucha po zmatcích v hostující obraně zvyšuje už na 2:0!

Proti Příbrami nejprve připravil první gól Lukáši Kalvachovi, pak se prosadil pohotovým bodlem a po přestávce přidal další dva zásahy, oba krásné. Na povedenou střelu levačkou ani suverénně proměněnou penaltu neměl gólman Ondřej Kočí zkrátka nárok.

„Působení v Boleslavi mohu hodnotit pouze kladně, nelze na to říct špatné slovo. Byl jsem tam spokojený od spoluhráčů po vedení. Cítil jsem tam podporu. Za to jim opravdu děkuju. Řekl bych, že z toho těžím. Na hřišti si věřím, přechod se mi poměrně daří. A jsem rád, protože není jednoduché hrát za Viktorku,“ podotkl Bucha, který si rychle získal důvěru náročných spoluhráčů. Svědčí o tom prohlášení Davida Limberského, kterého citoval klub na svém twitterovém účtu.

„Vypadá to, že se nám v Buchičovi rýsuje nový Darida. Jsme rádi, že mu to tam padlo!“ prohlásil zkušený bek.

Tecl, Krmenčík, Čermák... a Bucha!

Mimochodem – Vladimír Darida hattrick v nejvyšší soutěži nikdy nezaznamenal. To se v barvách Plzně povedlo samostatné české lize pouze Stanislavu Teclovi, dvakrát Michaelu Krmenčíkovi a Aleši Čermákovi.

Teď jejich společnost rozšířil Bucha – i díky tomu, že mu Jean-David Beauguel nezištně přenechal pokutový kop, který sudí Petr Hocek nařídil za faul Davida Šimka na Radima Řezníka až na základě intervence VAR.

„Bavili jsme se o tom, kdo to vezme. Nejdřív jsem se rozhodl, že to nechám Davidovi. Chtěl jsem, aby střelecky navázal na zápas v Opavě. Podle mě je důležitější, aby útočník byl v pohodě a padalo mu to tam. Chtěl jsem se tedy o to podělit. Ale kluci mě k tomu, dá se říct, donutili. Jsem za to rád, protože nevím, jestli se mi tohle ještě někdy poštěstí,“ líčil Bucha.

„To oceňuju, byl to od Davida projev týmovosti, silná věc,“ těšilo trenéra Adriana Guľu, který v sobotu rovněž prožil báječnou premiéru před plzeňskými fanoušky. I díky Buchovi. „Pavel dostal ocenění od fanoušků, od spoluhráčů a já se možná trošku přidám,“ pravil slovenský trenér. „Tohle od Pavla potřebujeme, aby byl produktivní a prospěšný pro mužstvo svou pracovitostí a akčnímu rádiem.“

Po dvaadvaceti kolech má Bucha na kontě devět gólů. Lépe na tom jsou pouze Martin Doležal, Guélor Kanga, Nikolaj Komličenko a Michael Krmenčík. Poslední dva však už svůj účet nerozšíří.

Plzeň - Příbram: Bucha si po krásném ťukesu připsal svůj druhý gól, 3:0!

Plzeň - Příbram: Bucha dovršil hattrick! Suverénně proměnil penaltu, 4:0