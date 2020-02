Jablonec - Plzeň: rozdílné styly, ale úspěchy. Rada rýpl do Guľových metod | iSport.cz

Jean-David Beauguel se poctivě vracel i do defenzivy, skluzem zastavil Soufiane Dramého • Barbora Reichová (Sport)

Sobotní šlágr 23. kola FORTUNA:LIGY bude také duelem dvou výrazných trenérských osobností. Jablonecký Petr Rada i jeho plzeňský kolega Adrian Guľa na to jdou každý úplně jinak, ale jedno mají společné – oba přístupy vedou k úspěchu. Šestá Sparta sice nad nimi v nedávné minulosti ohrnula nos, nicméně teď se spolu přetahují o vstupenku do kvalifikace Ligy mistrů.

Adrian Guľa zatím po návratu do nejvyšší české soutěže objíždí staré známé. V prvním jarním kole zavítal nový trenér Plzně do Opavy, jejíž dres oblékal v sezoně 2001/02. A v sobotu dorazí do Jablonce, za který v letech 2002 – 2003 nasbíral 31 startů. A kde se tehdy krátce potkal i se začínajícím trenérem Petrem Radou.

„Byl to technický fotbalista, levák, měl dobrou kopací techniku, hezky se na něj dívalo. Jen důraz mu moc nevoněl. Byl to trochu tišší kluk, ale povahově dobrý,“ zavzpomínal Rada na Guľu.

Dnes však půjde veškerý sentiment stranou. V sázce je hodně, konkrétně druhá příčka a tím pádem možnost zahrát si v létě kvalifikaci Ligy mistrů. Třetí Jablonec zatím ztrácí na druhou Plzeň pět bodů, pokud by uspěl, dotáhl by se na dostřel a dostal by soupeře pod tlak.

Což si Viktoria velmi dobře uvědomuje.

„Jejich silné stránky známe, podstatné bude, abychom je dokázali eliminovat. Věřím, že budeme hladoví, ambiciózní a týmoví a podaří se nám v zápase získat, po všem všichni toužíme,“ prohlásil její trenér Guľa.

Zápas třetího s druhým však nebude poutat pozornost pouze díky tabulce, zároveň půjde také o zajímavý střet dvou naprosto odlišných trenérských osobností.

Na domácí lavičce bude řádit zkušený praktik Rada, klasická stará škola, která se netají tím, že dosud čerpá inspiraci z tréninků legendárního Jaroslava Vejvody, pod kterým hrál na sklonku sedmdesátých let minulého století v pražské Dukle.

„Co je moderní? Mám svoje metody, svoje cvičení. A je fuk, zda jsou nová, nebo stará. Důležité je, aby fungovala. A v Jablonci fungují. Stará škola je dobrá škola,“ prohlásil Rada nedávno v rozhovoru pro magazín deníku Sport.

Na druhé polovině si na kraj vymezené zóny stoupne o sedmnáct let mladší Guľa, vyznavač hi-tech technologií i nejmodernějších trendů, který se neustále pídí po nových informacích.

„Třikrát jsem byl v Ajaxu, v Arnhemu, v Schalke. V Žilině jsem měl ve smlouvě, že mi každý půlrok umožnili jednu stáž,“ přiznal v rozhovoru pro MF Dnes typický představitel nové trenérské vlny, která je momentálně na vzestupu. A která leží Radovi a jeho vrstevníkům ze srozumitelných a někdy i oprávněných důvodů tak trochu v žaludku.

„Nedávno jsem slyšel o trénincích ušitých na míru. Co to je, proboha?“ rýpl si ostatně Rada přímo do Guľy kvůli jeho speciálním přípravným jednotkám pro obránce, záložníky a útočníky.

Těžko si představit dva více rozdílné světy. A přístupy k věci. Oba nicméně vedou k úspěchu.

Jaký bude mít dnes na Střelnici navrch?

Sníh by zápas ohrozit neměl Byť během týdne v Jablonci několikrát sněžilo, dnešní zápas s Plzní by rozmary počasí ohrozit neměly. Trávník stadionu na Střelnici je samozřejmě vyhřívaný, navíc patří dlouhodobě k nejkvalitnějším ve FORTUNA:LIZE.„Věřím, že utkání počasí nenaruší,“ prohlásil kouč Viktorie Adrian Guľa. „I když jsem v Jablonci zažil, že nasněžilo v den zápasu a ten pak byl odložen,“ zavzpomínalna své hráčské angažmá na severu Čech. Hřiště v Jablonci bylo pokryté sněhem • Foto twitter.com/MBergman87/

