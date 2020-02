Klusáček o záchraně Bohemky i Ivanu Haškovi: Spartě by pomohl | iSport.cz

Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky? Hérakleitos by měl smůlu, bláznivý fotbalový svět na antická moudra moc nehraje. Trenér Luděk Klusáček (53) s Bohemians zažívá totéž, co před šesti lety: znovu musí s namočenými „klokany“ zachránit ligu. „Jsme v lepší pozici než tenkrát,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium. Dojde i třeba na jeho oblíbeného kolegu Ivana Haška, jenž slušňáka z Ďolíčku kdysi přirovnal k Mirku Dušínovi českého fotbalu.

Ochutnal fotbal v Asii, dělal asistenta u reprezentace a teď je doma znovu ve Vršovicích. Bohemians patří v životopisu Luďka Klusáčka k osudovým adresám: za zelenobílý klub před víc než dvaceti lety odehrál svůj poslední zápas kariéry a na jaře 2014 ho zachránil v lize. Nyní je v téhle situaci znovu, Klusáčkovi chlapci jsou osm kol před koncem základní části jedenáctí.

Jak je to s tou Hérakleitovou řekou? Teče přes Ďolíček stejná jako před šesti lety?

„Čistě fotbalově jsme dneska v daleko lepší pozici. Prvotně se musíme dívat dolů a přemýšlet o záchraně, ale pokud uděláme sérii dvou tří vítězných zápasů, můžeme ještě zabojovat o prostřední skupinu o Evropu. Loni se Bohemka zachraňovala do posledních vteřin, ale já doufám, že se letos tomuhle scénáři vyhneme. A že to ani nebude potřeba klukům připomínat.“

A dál? Co je ještě v klubu jinak?

„Zabezpečení kolem týmu je na mnohem vyšším levelu, stačí si projít tréninkový areál v Uhříněvsi. Pořád je co zlepšovat, ale posun tam je. Nakonec to vždycky stejně skončí u výsledků: fanoušci chtějí vidět vítězství, tehdy i teď. Dívají se na to přes emoce a chápu, že chtějí všechny soupeře porážet, ale já jako trenér na to koukám realisticky.“

Na jaře 2014 s vámi zachraňovala ligu i čtyři jména ze současného týmu: kapitán Josef Jindřišek, záložník David Bartek a stopeři Michal Šmíd s Danielem Krchem. Pikantní detail?

„Takových srdcařů mám v kabině víc, díky nim Bohemka přežívá. Hráči dlouhodobě srostlí s klubem můžou znamenat plusové body, na jaře se nám ještě budou hodně hodit.“