Kouč Opavy mohl vést Sigmu místo Jílka, teď ji chce porazit: City stranou! | iSport.cz

Nepopírá, že je olomouckým patriotem. Srdcařem, který by si jednou přál vést Sigmu. Tyhle vize půjdou dnes stranou, Jiří Balcárek má pro zbytek jara jinou výzvu: Zachránit Opavu ve FORTUNA:LIZE. Bez gólů to neklapne, SFC na jaře dosud neskóroval. Částečně tým omlouvá, že čelil obrům Plzni (0:3) a Slavii (0:2). Nyní už nastal čas tvrdě stahovat manko.

Tři body s rozjetou Olomoucí by moc bodly. „Vidím, jak kluci na tréninku dřou. Dělají vše na sto procent. Jenže v zápase pak nejsou odměněni. Potřebujeme dobrý výsledek, který by jejich práci zhodnotil,“ prohlásil Balcárek, který má hru Sigmy v malíčku.

Bedlivě zkoumal její povedené vystoupení v Teplicích, osobně vyrazil na vítěznou partii se Spartou. Kvalitu protivníka vidí velmi vysoko. „Když trenér Látal nastupoval, říkal jsem, že to dá dohromady. Akorát to trvalo trošku déle,“ nedivil se vzestupu „jeho“ klubu. Podle něj k tomu významně přispěly nové posily, zejména útočník Lukáš Juliš a poctivá „šestka“ Radim Breite. „Tihle hráči pomohli k posunu týmu výš, kádr je široký. Mužstvo je v laufu, daří se mu,“ podotkl.

Stát proti Sigmě nebude pro šestačtyřicetiletého rodáka ze Zábřehu úplná novinka. Když vedl druholigové Vítkovice, porazil ji loni v létě v přáteláku ve Slatiňanech 2:1. V ostrém mači bude mít dnes premiéru. „Nechci lhát, bude to specifické,“ uznal.

Přitom mohl klidně být na druhé straně. Na podzim 2016 to měl na Hané nahnuté tehdejší trenér Jílek a klub měl připravenou náhradu v podobě Balcárka. Nakonec na výměnu nedošlo. Jílkova éra ještě dlouho pokračovala. „To je minulost, nechci to komentovat,“ reagoval včera kouč, jenž se do nejvyšší soutěže dostal až loni v listopadu. V Opavě nahradil dočasného kouče Josefa Dvorníka.

Cestu ze šlamastyky se zatím najít nepovedlo, výběr kolem veterána Pavla Zavadila se v tom máchá dál. Byť se proti dvěma nejlepším celkům soutěže držel statečně, nedal gól a nebral ani bod.

To se má rychle změnit. I kdyby to měl odnést rival, k němuž má Balcárek silné pouto. „Sigma je celý můj život. Strávil jsem v ní téměř celý svůj fotbalový život, od nějakých patnácti let až po odchod do Berlína,“ připomněl bývalý středopolař.

Během pečlivé přípravy se snažil Sigmu přečíst, vymyslet účinnou strategii. Z aktuální síly Látalova souboru jde respekt. „Má náběhové a dobře rychlostně vybavené fotbalisty. Je obrovsky silná,“ pronesl uctivě. Sestavu skládá bez záložníka Jiřího Texla, jenž po dohodě klubů nesmí nastoupit.

K dispozici už naopak bude po nemoci jiný středový halv Filip Souček. „Nemůžeme se dívat doleva nebo doprava, kdo nám bude chybět, a kdo zase ne. Prostě musíme získat tři body. Od zápasů s Plzní a na Slavii se můžeme odrazit. Vypracovali jsme si stoprocentní šance. Stále pilujeme útočnou fázi a zakončení. Doufám, že už to tam klukům začne padat,“ doufal kouč.