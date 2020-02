Šulc: Štve mě zahozená šance. Jedna porážka nás nemůže srazit | iSport.cz

Naskočil jste po přestávce v obtížné chvíli, kdy se předtím Dynamu nedařila kombinace, hořela obrana, střed pole jako by neexistoval. Jakými pokyny vás zaúkoloval trenér Horejš, aby se obraz hry změnil?

„Nebylo to nic speciálního. Ale vlastně jo, měl jsem dát gól a vyrovnat. Nepovedlo se to, teď si to vyčítám a sprostě si za to nadávám.“

Druhá půle byla ze strany Budějovic opakem té úvodní. V čem se vaše hra změnila? Soupeře jste chvílemi přehrávali, dostávali se do zakončení.

„Asi se hosté hodně začali bát o výsledek. Dost se stáhli, naši kluci pak měli dost prostoru držet balon a rozdělovat ho. Bylo to lepší v důsledku toho, že se Baník docela zatáhnul a my měli možnost více tvořit.“

K vyrovnání jste si pár možností vypracovali. Sám jste se ocitnul v jedné takové, ale hlavičku jste úplně neusměrnil. Co se přihodilo?

„Čolič centroval ze strany a já se pohybem dostal před bránícího Filla. Měl jsem to zkrátka dát líp, šlo to jen doprostřed brány, to byla hlavní chyba. Možná stačilo tak o metr vedle a padlo to tam. Měli jsme tam ještě další závary, ze kterých se nám ale nic nepovedlo dotlačit do sítě.“

Co tomu chybělo, abyste se dopracovali alespoň k remíze, o kterou jste po pauze bojovali?

„Snad jen ten vstřelený gól. Nevím přesně, kolikrát jsme vystřelili na branku, ale několik pokusů ze střední vzdálenosti jsme měli od soupeře zblokovaných. Prostě teď mě to štve, je to na hov..“

Ale třeba po přestávce se za výkon rozhodně nemusíte stydět, ne?

„Je pravda, že hra měla spád, hrálo se nahoru dolů, pořád se něco dělo. Nebyla tam chvilka, kdy bychom si mohli oddechnout. Na pohled to byl určitě dobrý fotbal. Sice jsme po delší době prohráli, ale jedna porážka nás nemůže srazit. Pokračujeme dál, od nás se lehce vozit body nebudou.“