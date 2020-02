Čermák ukázal výjimečnost, vytáhli jsme i jiné zbraně, těšilo Guľu | iSport.cz

Jablonec - Plzeň: Čermák nádhernou zakroucenou střelou posílá Viktorii do vedení! 0:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak zápas hodnotíte?

„Na velmi náročném terénu se hrál atraktivní zápas. V první části jsme byli lepší i produktivnější, konstruktivnější, ale věděli jsme, že soupeř má svou sílu, což se potvrdilo. Hned z první akce v druhém poločase se dostal na kontakt, ale bylo důležité, že jsme byli stabilní v defenzivě s velmi silným Hruškou v bráně. Měli jsme být ve svých šancích efektivnější a rozhodnout zápas dřív, v závěru jsme si pomohli třetím stoperem a uhráli jsme to týmovostí, kompaktností. Cenné vítězství, naše koncentrace nyní směřuje k poháru.“

Co říkáte návratu Aleše Čermáka, který měl bilanci 1+1?

„Museli jsme reagovat na problémy Tomáše Hořavy v noci před zápasem. V první části byl Aleš významnou součástí naší ofenzivy, bilance 1+1 mluví sama za sebe, při asistenci prokázal svou výjimečnost. Jsme rádi, že je zpět.“

Dalším pozitivem je, že náskok na Jablonec jste zvýšili na osm bodů.

„Víme, že to byl vzhledem k postavení v tabulce podstatný zápas. Je velmi důležité, že jsme dokázali venku vyhrát, věřím, že nám to dodá sebevědomí. Vytáhli jsme i jiné zbraně a kluci ukázali, že umí hrát i na takovém terénu.“

Ve druhé půli si však Jablonec vytvořil velký tlak, že?

„I kluci to tak cítili, dojem jsem měl stejný. Jablonec jsme pustili do možností, ale musíme taky uznat kvalitu soupeře, který je zdatný. Na těžkém terénu se snažili eliminovat riziko nějakým držením míče na vlastní polovině, na jiné ploše by to bylo mnohem lepší, kontrolovali bychom zápas lépe. Povíme si, co by byla optimální varianta, ale důležitý je výsledek.“

Ve třech zápasech máte tři výhry, jste překvapen?

„Nestrašte mě. (s úsměvem) Jdeme od zápasu k zápasu, snažíme se zaměřit na výkonnost hráčů, cením si každého vítězství. Vstup do jara byl důležitý, abychom navázali na odvedenou práci, jsem rád, že jsme první zápasy zvládli."

SESTŘIH: Jablonec - Plzeň 1:2. Atraktivní duel na blátě rozhodl Beauguel Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Proč dostal Milan Havel přednost před Radimem Řezníkem?

„Rozhodl Radimův zdravotní stav, který nebyl stoprocentní – i vzhledem k náročnému terénu. Máme silný kádr, věděli jsme, že Havlis může Řezňu zastoupit.“

Těšil jste se do Jablonce, kde jste jako hráč působil?

„Byl jsem tu rok a půl, dostal jsem v Jablonci šanci pokračovat v lize, ale nenechal jsem tu významnou stopu. Stadion od té doby prošel rekonstrukcí. Těšil jsem se hlavně na vzájemnou konfrontaci.“

Jak vzpomínáte na trenéra Petra Radu? Byl to souboj učitele a žáka?

„Snažím se učit od každého trenéra, pamatuju si, když sem přišel, byl to pro mě bombardér, renomovaný kouč s úžasnou hráčskou minulostí. Ale byli jsme spolu jen krátce.“

Jablonec - Plzeň: Beauguel nebyl v ofsajdu a zvyšuje vedení Viktorie! 0:2