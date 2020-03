Sparťan ve Slovácku krvavě dorazil Slavii. Tak se vyhrává, jásal Zahustel | iSport.cz

Když se balon po jeho hlavičce zatřepal v síti, Ondřej Zahustel se objal s nahrávačem Patrikem Šimkem. Oba měli ránu na hlavě po vzájemném střetu. V 89. minutě se konečně na hřišti dobře viděli - a našli. „Říkali jsme si v hloučku, že jsme se nejdřív museli sťuknout hlavami, abychom si porozuměli,“ culil se záložník vítězů.

Jak došlo ke srážce s Patrikem Šimkem?

„On byl trošku přistrčený, tak jsme se srazili. Dva tři stehy to spraví. Určitě jsem neuvažoval o střídání, hlava mě nebolela. Jen šlo o to rychle to zavázat a vyměnit dres. Chtěl jsem pokračovat, protože jsem trošku doufal, že bych mohl dát gól.“

Nebolela vás pak hlava při hlavičkování?

„Vůbec ne. Už jsem nějaké rány do hlavy dostal, znám to. Není to první šití. Mám hru hlavou rád. Vyžívám se v tom, i když mám otevřenou hlavu. Ten obvaz hned v kabině sundám. Zahodím to, i když žena říkala, že mi to sluší. Shodou okolností to vyšlo tak, že oba, co jsme leželi a krváceli, jsme pak zařídili gól.“

Šimko má taky šrámy?

„Jo, má tam pěknou bouli. Jako nějaký boxer.“

Ve Slovácku hostujete ze Sparty. Těší o to víc trefa do slávistické sítě?

„Mám na to asi štěstí. První ligový gól ve Spartě jsem dal taky proti Slavii. Měl jsem to na hlavě už poprvé. Zaplaťpánbůh jsem proměnil druhou šanci. Potvrdil jsem naše zasloužené vítězství.“

Bylo to hlavně o taktických posunech, disciplíně než hraní s míčem, že?

„Kluci předváděli od začátku týmový výkon. Bojovali a bylo důležité, že jsme se dostali do vedení. Kdyby se to povedlo Slavii, bylo by těžké to otáčet. Byl to od nás poctivý, pracovitý výkon. Šli jsme si za tím. Takhle se vyhrává. První zápas s Baníkem to nebylo ono, v Boleslavi se to zlepšilo. Konečně jsme to protrhli a pokořili jsme před našimi skvělými diváky Slavii.“

Po Plzni a Spartě skolil váš tým v sezoně i třetího z velké trojky českého fotbalu. Jak je to možné?

„Je vidět, že Slovácko má kvalitu a musí se s ním počítat. Ale nesmíme usnout na vavřínech. Teď nás čeká pohár s Libercem, pak Teplice. Musíme to potvrzovat a bojovat o šestku. To je náš cíl.“

