Guľomet! Plzeň se s novým koučem pyšní skvělým gólovým průměrem | iSport.cz

Jen dvě mužstva (České Budějovice a Olomouc) mají v jarní části průměr vstřelených branek na hodnotě alespoň dvě na zápas. A pak je tady ještě tým – Plzeň. Ve čtyřech soutěžních duelech pálila do terče třináctkrát a počet gólů na zápas drží nad luxusní hranicí tří branek – přesně 3,25. Navíc se nespoléhá jen na jednoho střelce, ve čtyřech duelech se prosadilo celkem sedm hráčů Viktorie. „Pro nás je to dobrá zpráva,“ spokojeně praví Adrian Guľa, startovač viditelné jarní proměny.

Začalo to třemi kousky do sítě Opavy, pokračovalo čtyřgólovou fujavicí, která z Doosan arény bez milosti odvála Příbram, následovaly dva góly Jablonci a ve středečním čtvrtfinále MOL Cupu byla Mladá Boleslav odsouzena ke komparzu po čtyřech kulích během úvodních devětačtyřiceti minut. Prohrála 2:4.

Suma sumárum: čtyři zápasy, třináct vstřelených branek, průměr 3,25 na zápas! To je blyštivá vizitka západočeské úderky.

„Mám radost z produktivity, ale i z vyváženosti při hře směrem dozadu. To je podstatné, aby mužstvo bylo dlouhodobě úspěšné. Hráči to umí vzít individuálně na sebe a prosadit se v koncovce,“ pochvaluje si trenér Adrian Guľa.

Právě on je hlavní hybnou silou renovace Viktorie. Jestliže na podzim povětšinou svým přístupem nudila a spoléhala se na profesorský způsob boje, na jaře v ofenzivních zónách udivuje nápaditostí. Obrovský vliv na naprosto viditelnou změnu má chování středové trojice Pavel Bucha, Lukáš Kalvach a Aleš Čermák (případně alternující Tomáš Hořava).

Rotace, nabídka, pohyblivost, míra agresivity, herní inteligence. To jsou společné vlastnosti kreativních „střeďáků“. V systému 4 – 3 – 3 se pohybují výše, než bývalo zvykem za éry Pavla Vrby. A vzhledem k tomu, že šikovně dovedou krást protihráčům míče blíž k soupeřově brance, dovedou se sami dostat do koncovky, či vytvořit šance pro křídla či Jeana-Davida Beauguela.

Důkaz? Na gólové kadenci se dosud podílelo – v součtu i s asistencemi – celkem devět fotbalistů. Vytáhlý francouzský střelec skóroval na jaře už čtyřikrát, finální přihrávku mu doručil vždy někdo jiný. „Máme to rozložené na víc hráčů, to je dobrá zpráva. Produktivitu máme, mužstvo má sílu,“ připustil Guľa po středeční pohárové partii s Mladou Boleslaví.

„Očekávali jsme, že by se nějaké prostory mohly otevřít. Bylo to dané prací celého mužstva. Jak fungovali středoví hráči, stopeři, kteří připravovali akce tak, aby se to na křídlech otevřelo. Velmi dobře fungoval Honza Kopic, také Kayamba. Oba byli silní běžecky i v soubojích jeden na jednoho, podporovali je i krajní obránci. Tak by to mělo vypadat, protože jen tak můžeme mít v ofenzivě víc variant,“ doplnil.

Plzeň je stále na začátku evoluce, o dokonalosti se zdaleka nedá mluvit. Start se ale povedl. Při srovnání s podzimem, kdy měla v součtu s MOL Cupem průměr vstřelených branek 1,91 na zápas, je aktuální numero 3,25 vypovídající. A to je slovenský kouč ještě nespokojený. „Tým může být v určitých detailech mnohem efektivnější,“ hodil rukavici svým podřízeným.

Oproti ostatním celkům vypadá Plzeň jako zjevení. Jen dva kluby – České Budějovice a Olomouc – se v jarních soutěžních zápasech dostaly na průměrnou metu aspoň dvou branek na zápas. Přesně polovina FORTUNA:LIGY osciluje mezi nulou a jedním vstřeleným gólem.

