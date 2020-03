Slavia - Sparta | Co stojí před derby za restartem Karlssona a Vindheima? | iSport.cz

Oba přišli jako zajímavé posily ze zahraničí a oba se v průběhu prvního roku potýkali s velkými problémy. David Moberg Karlsson dodnes nosí cejch první posily Tomáše Rosického v roli sportovního ředitele, Andreas Vindheim zase má zacelit díru na pravém bekovi od odchodu Pavla Kadeřábka.

Jenže rok 2019 jim zrovna dvakrát nepřál. Vindheima přibrzdili zdravotní problémy a závěr roku končil jako pravé křídlo. Karlsson zase po slušném jarním úvodu jako by uvadl s příchodem parných veder. Až po příchodu Václava Kotala jim to v rudém dresu začíná společně klapat.

„Je vidět, že v nich něco je. Začínají si rozumět a mohlo by to mít nějaký smysl. Jejich výkony zatím ale degradovaly špatné výsledky. Nicméně pravá strana Sparty už není nezdravá,“ říká bývalý obránce Pražanů Milan Fukal.

Co vězí za restartem severské perutě? Tvrdá zimní příprava. Oba se na Letnou vrátili ve velmi dobré kondici. Spoluhráči v kabině nevěřícně zírali na Karlssonovo vypracované břicho, Vindheim zase patřil k nejlepším při fyzických testech.

Právě letní posila z Malmö nasadila v zimní přípravě zběsilé tempo. Od prvních zápasů si jasně říkal o místo v základní sestavě. „Cítím z něj velké odhodlání, zarputilost a herní nadstavbu pro pravého beka,“ chválí Fukal 24letého Nora.

Ani on se však během prvních třech jarních zápasů nevyhnul chybám. Například v domácím utkání při první zlínské brance. I proto je Fukal opatrný se závěry, že by Sparta konečně vyřešila post pravého obránce. „Věřím mu, ale srovnání s Pavlem Kadeřábkem je těžké. Stále je to hodně vysoko nastavená laťka.“

Postupně se do formy dostává i jeho parťák z Mariestadu, se kterým si na Letné během podzimu nevěděli rady. Ze Švédska šly dokonce zprávy o tom, že chce ze Sparty odejít. Nestalo se. Jedinou změnou na Letné byl konec trenéra Václava Jílka a Karlsson po příchodu Kotala pookřál.

V Olomouci sice obrovskou šanci trestuhodně zahodil, ale následně se trefil proti Zlínu a ve středu si připsal 1+1 v MOL Cupu při demolici Baníku. „Jako hráč potřebujete důvěru. A jestli jí u předchozího trenéra neměl, mohla mu změna prospět. Navíc jestli dobře absolvoval zimní přípravu, nyní je to jen na něm, aby zahrál dobře celé jaro a byl pevnou součástí základní sestavy,“ zamýšlí se nad švédským křídelníkem Fukal.

Právě na typech jako je Karlsson, má Kotal hru založenou. I proto po něm požaduje mnohem víc, než zatím ve třech soutěžních zápasech ukázal. „Předpoklady má vyšší. Měl by trochu zlepšit obranou práci. Musíte umět pracovat dopředu i dozadu, to je v dnešním fotbale strašně důležité, vzhledem k tomu jak se pressuje a spousta hráčů se vysouvá,“ hodnotil Karlssonův středeční výkon.

„Je velice dobře, že se trenér vrátil k typickým křídlům. Tihle hráči by měli být rozdíloví, rozhodovat zápasy. Nevěřím tomu, že by do Sparty přišli špatní fotbalisté. Jen to musí dostat do hlavy a přenést do nohou. Všechno je to o sebevědomí,“ tvrdí Fukal.

Jak s ním severská letka v Edenu naloží?

Soutěžní zápasy jaro 2020 Andreas Vindheim (24 let, Norsko) x David Moberg Karlsson (25 let, Švédsko) 360 Minuty 231 1/0 Střely/na branku 10/4 2/4 Fauly/faulován 1/1 265/215 Přihrávky/přesné 79/55 70/39 Souboje/vyhrané 33/18 7/4 Driblinky/úspěšné 6/4 38 Ztráty míče 14 33 Získané míče 10

