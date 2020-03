Plzni pomohl VAR a vlastňák. To si děláte pr..., napsal zraněný obránce | iSport.cz

Zápas směřoval do patu. Na obou stranách svítily dvě velké nuly. Plzni vážně hrozila první bodová ztráta v jarní části. Minutu před koncem základní hrací doby však Pavel Bucha vyostřil akci na střídajícího Ondřeje Mihálika, jenž v náběhu za obranu z první centroval do boxu v šestnáctce. Míč však trefil koleno nešťastného Pavla Nováka, od něhož si to namířil přímo pod břevno šokovaného gólmana Jaroslava Drobného.

Regulérní gól? Ano! Tak zněl verdikt Ondřeje Pechance, ale i videorozhodčího Ondřeje Berky. Českobudějovičtí se mohli vzteky zbláznit. Zejména trenér David Horejš za postranní čarou vyváděl, gesty naznačoval, že se situace neodehrála fér. Šlo o to, že celá akce započala u Davida Limberského, jenž si dost možná postrčil míč rukou. „Reklamovali jsme ruku, bohužel se na to rozhodčí nešel podívat. Mrzí mě to,“ pravil kouč hostí.

Průkazný záběr z režie O2 TV, respektive nezpochybnitelný důkaz, však chyběl. Záběr byl z kamery umístěné na hlavní tribuně. Vypadalo to, že plzeňský bek se rukou balonu spíše dotkl. „Rozhodčí nám řekl, že na video nepůjde, jelikož si je svým verdiktem jistý,“ tlumočil Novák vysvětlení, které mu dostalo přímo na hrací ploše.

Bývalý kanonýr Horst Siegl, jenž zápas hodnotil z expertní pozice v televizním studiu stanice O2 Sport, měl ale zcela odlišný pohled na věc. „Limba si to trošku hodil rukou, když ji měl u těla. Je to nešťastné, Budějovice přišly o bod,“ pronesl.

V 56. minutě došlo k hodně podobné situaci na druhé straně. Hosté vystartovali do útoku po pravé straně, ve vápně se nejlépe zorientoval Karol Meszároš a nekompromisně zacílil k tyči. Radost outsidera ovšem vydržela jen pár desítek vteřin. Pechanec jasným gestem ukazoval, že komunikuje s videorozhodčím Berkou. Ten mu doporučil přezkoumat souboj Benjamina Čoliče s Janem Kovaříkem, jenž se odehrál na začátku útočného výpadu. Výsledek? Faul! Branka nemůže být uznána.

„Přezkoumali jsme celou útočnou situaci, která předcházela dosažení branky hostujícího družstva. Podle našeho názoru došlo k přestupku, takže jsme rozhodčímu po kontrole doporučili přezkum u videa, protože to celé bylo mimo zorné pole rozhodčího,“ uvedl po utkání Berka.

Jednalo o správný zásah VARu. V tomto případě musí takto postupovat. Z opakovaného záběru bylo zřejmé, že Čolič při náběhu vpřed oběma rukama vrazil do Kovaříka a následně se aktivně zapojil do herní situace. Intenzita zákroku ale nebyla nijak velká, navíc křídelník Viktorie šel k zemi příliš ochotně.

„Nechci si hledat alibi, ale ještě jsem to neviděl. Každopádně jsme tímto verdiktem získali ještě větší energii a sílu, zápas pak zlomili do vítězství. Přesto jsem přesvědčený, že bychom i tak gól vstřelili. Kluky to nevyrušilo a hráli až do konce. Proti nejlepšímu soupeři, který se nám dosud postavil, jsme zápas zvládli týmovostí,“ pochvaloval si plzeňský trenér Adrian Guľa.

Jeho tým vyhrál pátý soutěžní zápas v řadě. Čtyřikrát uspěl ve FORTUNA:LIZE, jednou v domácím poháru. To znamená jediné: Viktoria stáhla ztrátu na vedoucí Slavii na rozdíl sedmi bodů. Nedělní velké pražské derby dostává další mimořádný náboj.

Výroky sudího v sobotním utkání naštvaly Jiřího Kladrubského, zkušeného obránce Dynama. „To si děláte pr...,“ napsal na Twitter zkušený hráč, který v sestavě hostů absentoval kvůli zranění.