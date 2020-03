Guľa o výhře Plzně: Zítra už se nebude nikdo ptát, jestli to bylo zasloužené | iSport.cz

Jak utkání hodnotíte?

„Podle mě šlo o vynikající zápas – od nás zejména v prvním poločase, ale i z pohledu soupeře. Celoplošný presink z obou stran, obě mužstva chtěla hrát konstruktivně odzadu až do finální části. Zápas nás stál opravdu hodně sil, hlavně ve druhé části byl asi i trochu cítit středeční pohár, ve středové formaci nám chyběla větší přesnost. Ale takové zápasy je třeba zlomit týmovostí a vytrvalostí, velmi si toho ceníme kvůli fanouškům, kteří nás celý zápas podporovali, atmosféra byla vynikající. Mimořádně cenné vítězství, které chutná kolikrát víc, protože to odpracujete a stojí při vás i štěstí.“

Trenér Českých Budějovic David Horejš uvedl, že si jeho tým nezasloužil prohrát. Souhlasíte s ním a uznáváte, že vaše vítězství bylo šťastné?

„Za štěstím musíte nějakým způsobem jít. Souhlasím s Davidem, že hráli velmi dobrý zápas, na druhé straně v první části tam byl z naší strany velmi dobrý tlak, hodně dobrých situací, zachraňovali to dvakrát na brankové čáře. Kdybychom zápas otevřeli dřív, bylo by to jednodušší. Ale je podstatné, aby tým uměl reagovat, aby věděl, že pokaždé nebude vést 4:0. Může být mimořádně cenný zápas i na 1:0. Zítra už se nebude nikdo ptát, jestli to bylo zasloužené. Potřebovali jsme to odpracovat, aby to mužstvo fyzicky vydrželo a bylo kompaktní. S tak kvalitním soupeřem jsme na jaře ještě nehráli, bylo to do tempa i do rychlosti, do konstruktivisty, takovým zápas je třeba dovést do výhry i s dávkou sportovního štěstí, které přitáhnete. Nakonec to tam padlo po nějaké teči, ani jsem to ještě neviděl.“

Můžete okomentovat zásah VAR, který vám pomohl při odvolaném gólu Českých Budějovic?

„Ještě jsem to neviděl, musel jsem určit hráče, kteří půjdou hrát v neděli za B mužstvo. Byla to situace, kterou vyřešilo video, my jsme tím rozhodně získali ještě větší energii. Tím, že gól nebyl uznaný, dostali kluci sílu zápas zlomit. Jsme přesvědčený, že bychom dali gól i tak.“

Plzeň - České Budějovice: Mészáros uklidil míč k tyči, sudí ale gól zrušil kvůli předešlému faulu na Kovaříka! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Proč jste s prvním střídáním vyčkával až do 76. minuty?

„Protože se nehrál špatný zápas, někdy pro střídající hráče není jednoduché do intenzity a tempa naběhnout. To bylo vidět i na Pištovi Mihálikovi, vstup neměl úplně komfortní, přišly tam dvě ztráty. Věřili jsme, že mužstvo dokáže zápas zvládnout v původním rozestavení a složení.“

Budete se dívat na nedělní derby Slavia-Sparta?

„Určitě se na ten zápas podívám, jen ještě nevím, jakým způsobem. Zda ze záznamu, nebo v přímém přenose.“