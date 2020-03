Horejš se podivil nad VARem. Někdy je fotbal krutý, řekl kouč Dynama | iSport.cz

Trenére, jste bez bodu, ale hřeje vás aspoň to, jakým způsobem jste s Viktorií dokázali hrát?

„Jsme zklamaní. Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání. Plzeň totiž do jarní části sezony vstoupila skvěle. Měli tři vítězství, vše to podložili postupem v českém poháru. A dávali spoustu branek. My jsme se ale celý týden připravovali, chtěli jsme tady uspět. Věděli jsme, jakou hrou k tomu můžeme dokráčet. Musím říct, že se nám to povedlo. Až tedy na ten výsledek. Kluci odvedli na hřišti maximum a já jsem je za to i pochválil. První poločas měla Plzeň více ze hry, ale my jsme se jí postupně vyrovnali a prakticky ji do ničeho nepouštěli. Měli jsme dobré napadání. A v druhé půli jsme podle mě byli lepším týmem, Viktorka hodně chybovala.“

A resultovalo to v gól, který vám odepřel VAR…

„Proč nebyla branka uznaná, to nevím. Do druhého poločasu jsme šli s takovým plánem, že když dáme gól, tak Plzeň znervózní. V poslední minutě pak dostaneme takový gól…Samozřejmě to mrzí, protože kluci si nezasloužili domů odjíždět bez bodu. To je zklamání. Ale výkon byl výborný.“

Štve vás, že rozhodčí neřešil s videem taktéž situaci před trefou Plzně? Sám jste z lavičky reklamoval ruku Davida Limberského.

„Předpokládám, že jste to asi viděl. (úsměv) Reklamovali jsme ji, protože Limba si míč přiklepl rukou. Bohužel se na tuto situaci rozhodčí podívat nešli. Já se k tomu vyjadřovat nechci. Ale mrzelo mě to, protože celý druhý poločas jsme Plzeň do ničeho nepustili. Pak si dáme de facto vlastní gól. Někdy fotbal dokáže být krutý. Několikrát jsme v sezoně měli štěstí na naší straně, v Plzni se od nás odvrátilo. Jsem ale přesvědčený o tom, že když budeme pokračovat v takových výkonech, tak se nemáme za co stydět. A můžeme pomýšlet na nejvyšší skupinu v tabulce.“

Zmiňoval jste plán, se kterým jste šli do druhého poločasu. Můžete to více rozvést? Jste prvním týmem, který dokázal Viktorii pod trenérem Guľou vyvést z jejího konceptu hry.

„Chtěli jsme vkročit do celého zápasu aktivně, úmyslem bylo vyvést Plzeň z jejího komfortu. To potřebovalo velkou míru napadání, tudíž vše stálo hodně sil. Chtěli jsme udržet první poločas na nulu vzadu. Věřili jsme v to, že jsme velmi dobře kondičně připravení. To se potvrdilo. A druhou půli jsme už hráli na vítězství. Kluci za tím šli. Většina týmů tady v Plzni zaleze a brání remízu. To my nechtěli. V případě, že bychom zalezli, tak je to jasné vítězství pro domácí. Prakticky jsme dali gól, do hry jsme potom vypustili dalšího útočníka - Davida Ledeckého. A ten měl i vyloženou šanci. Tam se to lámalo. Kluci ale plán splnili.“

Úvod, kdy jste byli pod tlakem, lze zčásti přičítat většímu množství zbytečných ztrát. Bylo jich i z vašeho pohledu příliš?

„Souhlasím. Zbytečně jsme to zbrkle hráli hned nahoru. Měli jsme míč více podržet. Ke konci poločasu se to trochu zklidnilo. Předtím ale těch ztrát bylo celkem dost. Je to možná i tím, že tým ještě nemá tolik zkušeností. Dost hráčů hraje ligu prvním rokem, což se projeví. Ale to, co předvedli ve druhé půli především naši střední záložníci…Troufnu si říct, že jsme Plzeň přehrávali. To se, myslím, zatím v roce 2020 nikomu nepovedlo. Hráli jsme důrazně i dozadu. Výkonu chyběl jen uznaný gól. Předtím jsme góly dávali. Byli jsme chválení za to, že jsme stříleli tři góly na zápas. Teď jsme vyšli dvakrát gólově naprázdno, a proto nemáme body.“